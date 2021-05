U Rozkoše otevřou cyklistům dva kilometry stezky, okruh je v nedohlednu

Na podzim přibude úsek z Klenů k českoskalickému autokempu, kde je stavba přerušena kvůli hnízdění ptáků.



Osmnáctikilometrový okruh kolem Rozkoše je součástí vznikající Kladské stezky. Ta chce navázat na velmi oblíbenou Labskou cyklostezku z roku 2013. Propojí Jaroměř, Náchod a polskou Kudowu Zdrój, rodí se však obtížně.

„K Rozkoši přijíždí ročně čím dál více cyklistů a nabízí se tu možnost propojit atraktivní místa v rovinatém terénu tak, aby to bylo i bezpečné, pro rodiny s dětmi i sportovce. Nyní je již hotova stavební dokumentace na celý cyklookruh okolo Rozkoše, dva ze sedmi úseků dokončíme letos,“ popisuje starostka České Skalice Zuzana Jungwirthová (Pro město), která předsedá dobrovolnému svazku obcí (DSO) Kladská stezka.



Úsek u Provodova nahradil rozbitou silničku. K rekonstruovanému křížku z roku 1874 přibylo odpočinkové místo s naučnou tabulí o historii zaniklé vesničky Domkov, již pohltila v 60. letech přehrada.

Východní zátoka Rozkoše je od stezky jen pár metrů, cedulky však upozorňují, že by se teď do podmáčeného lesa plného ptačího zpěvu nemělo vstupovat. Občas projede traktor či auto, rychle profrčí mladí sportovci na silničních kolech i akční senioři. Početná rodina se psem doprovází teenagerku, která zkouší bruslit.

Letošní části stezky budou stát 16 milionů korun. Podílí se na nich místní akční skupina Mezi Úpou a Metují s evropskou dotací, k níž obce doplácejí pět procent, kraj, Provodov-Šonov i Česká Skalice.

Tour de Rozkoš

Okružní jízda kolem přehrady vede často po úzkých i frekventovaných vozovkách. Citelné je to hlavně mezi Českou Skalicí a hrází Rozkoše. Naplánovaný cyklookruh má proto vést po pozemcích Povodí Labe a částečně po pozemcích vykoupených DSO Kladská stezka.

„Tour de Rozkoš byla vždy oblíbená výletní trasa s dětmi na kole. Jen je to poslední dobou od Spyty po hráz o život,“ potvrzuje zkušenost Petra Ptáčková z Náchoda.

Kladská stezka z Jaroměře do Náchoda a okruh kolem Rozkoše (úsek, majitel projektové dokumentace, platnost stavebního povolení) úsek Rozkoš 1: Česká Skalice–Spyta, DSO, od července 2019 Rozkoš 2: Spyta–Jesenice–Nahořany, DSO, od března 2021 Rozkoš 3: Nahořany, DSO, od srpna 2019 Rozkoš 4: Nahořany–Lhota, DSO, již prodloužené SP od března 2021 Rozkoš 5: Provodov–Šonov, DSO, od srpna 2019 Rozkoš 6: Šeřeč–Provodov, DSO, stavba v trase původní silnice čeká na kolaudaci, 1,7kilometrový úsek vyšel na 6,1 milionu korun Rozkoš 7: Autocamping Rozkoš – Kleny, DSO, vznikne 1,75 kilometru za 9,7 milionu, stavba je přerušena od dubna do konce září, dokončení na podzim 2021 Václavice–I/14: Náchod, nemá územní rozhodnutí podjezd Bražec: Náchod, nemá územní rozhodnutí Jaroměř–Rychnovek: DSO, vykoupeny pozemky, projektuje se

Než se okruh dostaví, potrvá to. Pět zbývajících úseků má již stavební povolení, jenže peníze na ně nejsou. DSO chce pokračovat stavbou úseku z Provodova do Šonova, o příspěvek už na kraji požádal, ale letos bez úspěchu.

„Na zbývající část okruhu kolem Rozkoše by bylo potřeba ještě 60 milionů korun, ale to byl odhad z minulých let, takže to může být víc. Nepřipadá v úvahu vystavět cyklostezku jen z peněz obcí,“ vysvětluje Zdena Hovorková z DSO Kladská stezka.

Kraj přitom dával obcím větší přísliby právě proto, že cyklostezka od Jaroměře po Náchod by měla mít nadregionální význam.

„Obce, kterými prochází, byly krajem ujištěny, že jejich role je v pomoci s výkupy pozemků a projektové části a že realizace bude spočívat na kraji. Je to strategická regionální stavba spojující Hradec Králové, Jaroměř, Českou Skalici a do budoucna Náchod,“ namítá starostka Jungwirthová.

Projekty i administrativa leží na DSO, rozpočty na stavební práce se dělí poměrně mezi obce. Malé vesnice by to bez dotací vůbec neutáhly, i Česká Skalice se musí poohlédnout po dalších dotacích.

Kraj přijme cyklokoordinátora

Kraj přispívá na projekty cyklostezek i samotné stavby, dává však obcím pouze polovinu nákladů.

Nejsou to horentní sumy, v posledních třech letech kraj rozděloval na cyklodopravu ročně jen 4 až 7,5 milionu korun.

„Letos jsme v programu pro cyklostezky zvýšili částku na 16,5 milionu korun. Uvidíme, co umožní příjmy kraje. Byl bych rád, aby to i dál byly rozumné částky, v podpoře cyklodopravy chci pokračovat,“ tvrdí krajský radní pro regionální rozvoj, evropské granty a dotace Adam Valenta (Piráti).

Příslib podpory koalice vepsala i do nedávno zveřejněného programového prohlášení. Kraj už podle Valenty připravuje novou koncepci udržitelné mobility. Na odbor regionálního rozvoje přijmou cyklokoordinátora, který by starostům měl pomáhat s projekty, jak to dříve zajišťovala společnost Královéhradecká labská.

Stavby u Náchoda závisejí na přeložce I/14

Už v minulosti Náchod postavil stezku k polské hranici u Kudowy Zdrój. Nechal také zpracovat projekt nového úseku Václavice-I/14, jenže cyklostezka ústila na rušné silnici a policie s tím nesouhlasila.

Řešit se to dalo jen nadjezdem či podjezdem. Zamýšlený podjezd i václavický úsek však zatím nemají ani územní rozhodnutí.

„V této věci jsme komunikovali s projektantem a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Poslední korespondence je z března 2018. Tehdy se práce v součinnosti projektanta a ŘSD s největší pravděpodobností zastavily z důvodu, že je nutné sloučit přípravu stavby se stavbou přeložky I/14 Nové Město nad Metují,“ vysvětluje mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Další vsi chtějí stezky kvůli dojíždění do firem

Česká Skalice vybudovala úsek cyklostezky od vojenského hřbitova do Zlíče a další úsek z autokempu do Zlíče. Teď chystá jejich propojení, starou lávku přes přivaděč řeky Úpy do Rozkoše nahradí novým ocelovým mostem, který se dokončuje. Radnice chce spojit v budoucnu i výletní cíl v Ratibořicích s předměstským Zájezdem.

Také další obce v okolí České Skalice stojí o propojení cyklostezkami. Svazek obcí mikroregion Úpa chce spojit Zlíč, Žernov, Červenou Horu a Červený Kostelec, protože v městech sídlí zaměstnavatelé a lidé z vesnic dojíždějí.

„Jezdit v tomto úseku je nechtěný adrenalinový sport, mám to zažité několikrát v týdnu. V současné době se teprve zpracovává vyhledávací studie, pak budou následovat projektové práce a majetková vypořádání. To bude oříšek,“ říká starosta Žernova Libor Mojžíš (za ODS).