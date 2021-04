Při stavbě stezky na Kuks se nepodvádělo, řeší se prominutí vrácení dotace

Dlouholetý starosta Smiřic na Hradecku a faktický šéf obecně prospěšné společnosti Královéhradecká labská (KHL) Luboš Tuzar (Volba pro Smiřice) si může po více než ročním vyšetřování policií oddechnout.

Kriminalisté mu dali za pravdu a odložili případ možného dotačního podvodu v neziskovce, která postavila cyklostezku z Hradce Králové na Kuks a dál se stará o její údržbu.

Kromě toho Tuzar se svým týmem v minulosti pro Královéhradecký kraj připravoval koncepci cyklodopravy a právě zde mělo dojít k pochybení.



Bývalému vedení kraje se nezdálo vyúčtování dotací za roky 2015 až 2017, kdy stál v čele KHL právě Tuzar. Kontrola úřadu upozornila na nesrovnalosti v administrativě a kraj následně žádal vrátit zpět dotace ve výši 4,15 milionu korun a dalších 3,45 milionu jako penále.

Nezdály se údajně příliš stručné výstupy, ve výročních zprávách zcela chybělo vyúčtování dotací a komise vytkla KHL i to, že se svým šéfem podepisovala smlouvy o dílo bez výběrového řízení. Tuzarovi tak za tři kontrolované roky zadala práci za 1,87 milionu korun.

„K žádné předložené faktuře či daňovému dokladu nebyl předložen obsah plnění proplaceného společností, předávací protokoly či jakýkoliv jiný důkaz o rozsahu a kvalitě poskytnutých služeb jednotlivými dodavateli,“ píše se v protokolu z veřejnosprávní kontroly, který má MF DNES k dispozici.

Tuzar: kontrola byla účelová

Luboš Tuzar už loni kritiku kraje odmítl. Podle něj kontroly přišly účelově. Společnost navíc neměla žádné zaměstnance, a tak bylo podle něj logické, že práci zadá třetím osobám.

„Jako přípustné nástroje pro vyúčtování byly i v usnesení (zastupitelstva) kraje jmenovány příkazní smlouvy, případně fakturace OSVČ (osob samostatně výdělečně činných, pozn. red.). Čemu se kdo diví, že jsme ty příkazní smlouvy použili, když nám to bylo umožněno?“ reagoval loni Tuzar.

Nesrovnalosti označuje pouze za administrativní pochybení. Za pravdu mu nyní dala i policie, podle níž k podvodu nedošlo. „Případ podezření ze spáchání zločinu dotačního podvodu, který se týkal čerpání peněz na rozvoj cyklostezek v Královéhradeckém kraji, jsme v těchto dnech odložili, neboť se neprokázalo spáchání trestného činu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

„V podstatě to dopadlo podle našeho očekávání, protože jsme celou záležitost považovali za vykonstruovanou věc,“ reaguje Luboš Tuzar.

Kraj případ usnout nenechá

Rozhodnutí policie odvalilo velký balvan nejen ve Smiřicích, ale i na kraji, jehož zastupitelstvo už předloni řešilo žádost o prominutí vratky dotace i penále. Rozhodnutí o sumě 7,6 milionu korun opakovaně odložilo na dobu, kdy policie ukončí šetření. Potíží je totiž i to, že KHL nemá téměř žádný majetek, kromě samotné cyklostezky. Kraj si přesto v minulých měsících zažádal o takzvaný zajišťovací prostředek.

„Ten by nám umožnil zajistit si majetek pro případnou exekuci. Nyní studujeme rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, v nejbližších týdnech k tomu bude politická diskuse v radě a zastupitelstvu a budeme to dál řešit,“ vysvětluje radní kraje pro majetek Václav Řehoř (ODS).

Žádné jednání o dalším postupu se však v koalici zatím nekonalo. Tuzar očekává, že kraj nakonec žádost o prominutí schválí.

„Věříme, že by se k tomu měl postavit standardně jako k deseti jiným případům ročně podobného charakteru, kdy se zjistilo nějaké administrativní pochybení,“ míní Tuzar.

Roli asi převezme hejtmanství

Hejtmanství už několik let společnosti KHL neposílá dotace na koordinační činnost v oblasti cyklo, in-line a bike projektů. Řešit mělo asi 500 kilometrů dálkových cyklotras napříč regionem. Nyní to vypadá, že se penězovod už neobnoví. Nové vedení kraje zvažuje přesun agendy na odbor regionálního rozvoje.

„Dostáváme požadavky od různých obcí, po této koordinační činnosti je poptávka. Někdo to musí zmapovat, projít majetkové možnosti, vytvořit různé varianty. Starostové s tím mají malou zkušenost, nemají na to čas a nezřídka se stane, že trasa vede někde na okraji katastru za kopcem a obec z toho nemá nic. Tak proč by se o to starali?“ popisuje agendu radní kraje pro regionální rozvoj a dotace Adam Valenta (Piráti).

Kraj chce pro agendu přijmout jednoho úředníka. Oslovil i starostu Tuzara, zda by s rozjezdem prací nepomohl. Nyní totiž koncepce několik let stojí a jen málo lidí s ní má praktické zkušenosti.

„Je ve hře, že bych byl nějaký mentor nebo poradce. Ochota z mé strany určitě je,“ říká Tuzar.

Jiná situace je s hlavní náplní obecně prospěšné společnosti, kterou před lety založil kraj spolu s Hradcem Králové, Jaroměří, Kuksem a Smiřicemi, aby vybudovala a poté spravovala cyklostezku na Kuks. Na tuto činnost dál dostává dotace. Naposledy ji minulý týden schválila rada Hradce Králové.

„Správu stezky lze samozřejmě řešit i jinak, ale my nebudeme iniciovat, aby se ten systém měnil. Nevidíme v tom žádný problém,“ komentuje přiklepnutí dotace náměstek hradeckého primátora Pavel Marek (ANO).

Na základní údržbu dostává KHL od svých zakladatelů dohromady 350 tisíc korun ročně. Proti změnám v systému je i starosta Jaroměře Josef Horáček (Volba pro město): „Za mě je ideální, aby organizace fungovala dál, protože si myslím, že se projevila jako skvělý správce a údržbář té stezky. Představoval bych si však, že se její činnost koordinátora okleští a zůstane jen údržba.“

Populární cykostezka

Cyklostezka na Kuks patří k nejvytíženějším trasám v kraji. Otevřená je od května 2013 a ročně ji navštíví stovky tisíc cyklistů, bruslařů či pěších turistů. Její údržbu nemají na starosti jednotlivé obce, ale právě KHL, která má v majetku většinu trasy a další úseky má smluvně zajištěny s vlastníky pozemků.

„Pokud by se společnost měla zrušit, nedovedu si představit, jak bychom tato věcná břemena převáděli na obce nebo na kraj. Tehdy se to velmi těžce vyjednávalo a mohli bychom se dostat do potíží. Nejsem si zcela jistý, jestli by se to povedlo převést,“ varuje Horáček.