Při obnově zámeckého kopce v Náchodě vykopali baštu, zřejmě zůstane odkrytá

Spolek nechce další kácení v aleji Kácení v javorové aleji mezi domem dětí Déčko a zámkem v Náchodě rozladilo členy náchodského Spolku dobrovolných občanů. Stromy tam původně byly zasázeny po jedné straně silnice. V prostřední části kopce však nedávno asi na dvousetmetrovém úseku padly všechny, i když spolek v roce 2015 vyjednal citlivější variantu.

„Památkáři tehdy prosazovali vykácet celou alej, my jsme chtěli, aby padly jen stromy ve špatném stavu. Dohodl se nakonec kompromis, že se v rovné části aleje tři úseky vykácí a dva ponechají. Tato část je teď ale vykácena celá. Tehdy vznikl jen zákres v mapě, my jsme situaci už dál nesledovali. V mezidobí si však Národní památkový ústav (NPÚ) zřejmě požádal o další kácení,“ glosuje vývoj člen spolku a opoziční zastupitel Michal Kudrnáč (Zelení). Projekt připravovalo město Náchod původně jako hlavní investor, později se investorem stal NPÚ. Náchodští úředníci, kteří kácení povolili, vysvětlují, že aleje se obnovují buď naráz novou výsadbou, anebo postupně vytvářením různověkého stromořadí. Oba přístupy mají klady i zápory. Úředníci zdůrazňují, že alej dlouho postrádala péči. Když městský úřad obdržel před čtyřmi lety žádost o pokácení prostřední i horní části aleje, zcela na to nekývl. „Přihlédli jsme k celkové situaci a přiklonili se k variantě etapovité obnovy aleje. Povolili jsme pokácení pouze souvislého prostředního úseku aleje, ale nepovolili pokácení jejího horního úseku, a to kromě několika jednoznačně havarijních stromů. V prostředním úseku byly stromy v nejhorším zdravotním stavu a přitom zde jsou dobré předpoklady pro vytvoření nového a pohledově souvislého úseku stromořadí,“ vysvětluje postup úřadu Radomír Česenek z odboru životního prostředí. Teď se památkáři dožadují pokácení ještě šesti javorů mléčů v horní části aleje pod úřednickým traktem. Spolek je proti a žádá, aby se asi padesátiletým stromům dostalo náležitého ošetření. Argumentuje, že staré stromy mají na zámeckém kopci své místo kvůli hmyzu, netopýrům či ptákům, ale i jako krajinotvorný prvek. „Někdy v budoucnu se bude řešit i stav aleje Kateřiny Zaháňské, kterou nikdo sedmdesát osmdesát let neudržoval a určité zásahy tam budou potřeba. Památkáři tam zřejmě znovu budou prosazovat svůj koncept s kácením, budeme to sledovat,“ říká Michal Kudrnáč.