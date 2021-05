Muzea v Královéhradeckém kraji otevřela, chystá se rudolfinská výstava

V Královéhradeckém kraji se epidemická situace zlepšila natolik, že ho vláda zařadila mezi vybrané regiony, kde se kulturní instituce mohly otevřít alespoň zčásti.



Zatím s víkendovým provozem počítá Muzeum východních Čech v budově na Eliščině nábřeží a Muzeum války 1866 na Chlumu. V historické Kotěrově budově jsou dvě prodloužené výstavy z loňského roku: Pražský groš – příběh nejstarší české mince a Století Karla Otčenáška. Opožděnou premiéru si odbude archeologická výstava Poklady spolupráce, připravovaná na březen.

Tři následující neděle muzeum zpřístupní budovu rodinným skupinám pro komentované prohlídky zakončené na vyhlídkové terase. V letní sezoně je nabízí dvakrát týdně pro maximálně sedmičlenné skupiny.

„Do zahájení plnohodnotného denního provozu tuto prohlídku umožníme alespoň rodinám či osobám žijícím v jedné domácnosti, aby byla dodržena platná opatření,“ uvedl vedoucí návštěvnického oddělení muzea Stanislav Hrbatý.



Se zahájením plného provozu muzeum počítá na konci května. Hlavní výstava představí mistrovské práce dvorních umělců Rudolfa II. ze soukromých sbírek, například Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyna nebo Adriaena de Vriese včetně grafických listů, kreseb a map. Unikátem bude portrét císaře od Lucase van Valckenborcha vzniklý před rokem 1585.

Expozice budou o květnových víkendech otevřeny od 10 do 18 hodin, pobočka na Chlumu od 9 do 17 hodin, stejně jako rozhledna v areálu Bojiště.

Týden v muzeu zdarma

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou zažily první návštěvníky v pondělí. V bývalých kasárnách je expozice historických fotografií Rychnovska a také částečně obnovený Památník Karla Plachetky s interaktivními prvky.

Úterkem začíná sezona v náchodské Galerii výtvarného umění výstavou obrazů Jana Kanta a Triptychu Jana Paula. Dílo vyjadřující úctu a respekt ke křesťanství vznikalo deset let, autor ho dokončil loni.

Akcí Týden v muzeu zdarma zahájí v pátek Muzeum Náchodska, otevře pobočky v Náchodě, Hronově a Polici nad Metují. V hronovském a polickém muzeu nabídne bezplatné návštěvy jen do neděle. Novinkou v benediktinském klášteře v Polici je autorská výstava fotografií Zdeňka Odla, je zaměřena na broumovské barokní kostely.

Dvě nové výstavy připravilo Muzeum hry v Jičíně. Představují odkaz významného památkáře Jaroslava Wágnera, od jehož narození uplyne sto let, a také Jičínsko očima výtvarníků.

V úterý se kromě vrchlabského muzea v bývalém augustiniánském klášteře, které je v rekonstrukci, otevírají muzea Správy Krkonošského národního parku. Jilemnická pobočka prodloužila do 6. června výstavu Stopy osvobození v Jilemnici, kterou muzejníci instalovali před rokem k 75. výročí událostí května 1945. Do stejné doby potrvá výstava mapující monolitické kříže ze středověku i novověku v Českém ráji a Podkrkonoší.

V historických domcích na náměstí Míru ve Vrchlabí je k vidění přehlídka obrazů Friedricha Iwana, potrvá do začátku září. Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou ukazuje fotografie Petra Kučery, který dokumentoval život v západokrkonošské obci v první polovině minulého století. Pohled na stolování v minulosti přináší výstava U prostřeného stolu. Obě jsou prodlouženy do příštího března.

Druhé květnové pondělí by se měla otevřít také informační centra národního parku v Harrachově, Peci pod Sněžkou a Špindlerově Mlýně.

Víkendový nával v zoo

Už v polovině dubna otevřel Safari park ve Dvoře Králové nad Labem. V půlce května plánuje spustit sezonu v africkém a lvím safari. Krajská organizace, která ztráty v koronavirové krizi vyčíslila na desítky milionů korun, může aktuálně naplnit pětinu kapacity areálu, v jednu dobu zde smí být na tři tisíce návštěvníků.

Po několikaměsíční uzavírce je zájem veřejnosti značný, zejména o víkendech. Kapacita hlavního parkoviště dokonce v některých dnech nestačí a lidé, stejně jako v létě, parkují na protilehlé louce. Dosavadní maximum padlo předminulou sobotu, kdy si elektronickou vstupenku koupily více než čtyři tisíce lidí. O tomto víkendu se sobotní návštěvnost přehoupla přes 3 700.

„V týdnu chodí na 400 lidí denně, což je srovnatelné s předchozími roky. Letošní víkendová návštěvnost je v porovnání s minulými sezonami dokonce ještě o něco vyšší,“ přiblížila mluvčí safari parku Zuzana Boučková.

Protože vládní nařízení neumožňují skupinové prohlídky, zůstává zavřena většina hradů a zámků. Výletníci se tak zatím musí spokojit alespoň s venkovními areály, třeba s bylinkovou zahradou v hospitálu Kuks. „Od doby, kdy se povolilo cestování mezi okresy, návštěva citelně stoupla,“ sdělil kukský kastelán Libor Švec.

Otazník visí nad letními kulturními akcemi. Památkáři doufají, že alespoň v hlavní sezoně budou povoleny. Třeba státní zámek v Ratibořicích do konce června odpískal všechny akce. Řadu novinek připravuje Kuks. V červenci je na letní scéně v plánu Dvořákova Rusalka, muzikál Robinson Crusoe s Danielem Hůlkou, Noc na Karlštejně nebo Strašidlo cantervillské.

„Na otevření hospitálu jsme připraveni. Samozřejmě bude záležet, co v tu dobu bude povoleno,“ dodává kastelán. Jedním z mála hradů, který za stávajících podmínek může otevřít, je kupříkladu Bezděz na Českolipsku.

Za Kulisu i na moderní umění

V úterý otevírá i Galerie moderního umění v Hradci Králové. Ve vstupní hale zůstává prodloužená intervence Za Kulisou Dalibora Bači, což je tmavá a zvukově izolovaná komora, v níž umělec strávil čtyři týdenní pobyty. Prvním výstupem je nenápadné překrytí oken fotografickými tisky reprodukujícími skutečný výhled.

V prvním patře pozdně secesní budovy je dlouhodobá výstava Nekousavě kousati – Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji. Představuje kolekci děl, kterou autor věnoval v roce 2008 rodnému kraji, od barokního zlaceného rámu po atraktivní a radikálně barevná díla z posledních let.

Ve druhém a třetím patře se otevřou dvě nové stálé expozice Minulé století – dvacet osobností od kurátorky GMU Petry Příkazské a Posledních padesát let od jednoho z předních teoretiků současného českého umění Tomáše Pospiszyla.

V době uzavření se galerie věnovala rozsáhlé akviziční činnosti a vydala populárně naučnou knihu s odlehčeným názvem Galerie moderního (č)umění s ilustracemi Marie Juklíkové, jež seznamuje s historií i současností Galerie moderního umění, objasňuje pojmy výtvarného umění a odhaluje každodenní život v galerii.

Vstup do galerie bude možný pouze s respirátorem. „Předchozí rezervace vstupenek není potřeba. Vzhledem k rozlehlé ploše se návštěvníci nemusí bát, že by do galerie nebyli vpuštěni,“ říká mluvčí galerie Hana Doležalová.

Galerie moderního umění v úterý představí Tutschovu sbírku čítající na 800 děl, kterou nedávno získala za 12 milionů korun. Jde o největší akvizici umění v historii krajských galerií.