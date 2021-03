Sociální sítě jsou silně toxické, říká umělec, jenž žil potmě v galerii

Návštěvníci galerie ani nevěděli, jestli jste uvnitř, jediný návod byl text u minimalistické boudy, z níž šla do ulice klimatizace. To bylo také vaším úmyslem?

Ano, byl to záměr, i když v době, kdy jsem byl uvnitř, objekt nebyl přístupný. Pro mě bylo důležité, aby divák, který má jen základní informace, začal nad tím uvažovat. A ptát se: Je tam? Co tam asi dělá? Když nic nejí, jak to vydrží?