Královéhradecký kraj má zatím nemocných málo, pro krizi tu je 150 lůžek

Od neděle bylo v Královéhradeckém kraji prokázáno pouze 18 nakažených lidí, další tři pozitivně testované pacienty oznámila v úterý hradecká fakultní nemocnice.

Do úterního dopoledne bylo vyšetřeno 169 lidí s negativním výsledkem, 19 na výsledek čekalo.



Jediné stálé lůžkové oddělení pro infekčně nemocné má hradecká fakultní nemocnice s kapacitou až sto lůžek. Výhradně pro pacienty s podezřením na koronavirus jich pak v těchto dnech připravila 58.

„Jde o lůžka, která umožňují režim izolace pro pacienty s různými typy onemocnění, u kterých se čeká na výsledky testů na COVID-19,“ upřesňuje ředitel nemocnice Vladimír Palička.

Dalších více než 60 mimořádných lůžek na zvláštních odděleních přichystaly nemocnice Královéhradeckého kraje. Kdyby bylo nejhůř, urychleně by mohlo být k dispozici dalších několik desítek lůžek - celkově až sto.

V improvizovaných infekčních odděleních je jich v jičínské nemocnici zatím 19, Náchod jich má 15, Dvůr Králové 9 a Trutnov deset, ale tam jsou schopni ve velmi krátké době zvýšit kapacitu až na 23 lůžek. Všem nemocnicím akutní lůžkové péče v závěru minulého týdne nařídilo vyčlenit lůžka pro hospitalizaci nakažených koronavirem ministerstvo zdravotnictví.

„Ačkoli se nemocní v našem kraji počítají stále na jednotky, připravujeme se, že epidemie nabere větších rozměrů. V takovém případě budou krajské nemocnice připraveny postarat se o pacienty s onemocněním COVID-19, kteří budou potřebovat hospitalizaci. My jsme ostatně s takovým nařízením počítali a lůžka už jsme měli připravená,“ říká náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).



Podmínkou většiny improvizovaných infekčních oddělení je samostatný vchod a možnost separování prostor od zbytku nemocnice. Součástí oddělení jsou i ambulance s personálem vyškoleným pro provádění stěrů a laboratoř pro diagnostiku na nový koronavirus.

„Přála bych si, aby nám vytvořená lůžka stačila. Pokud ne, jsme připraveni další vyčlenit v Trutnově, Náchodě a Jičíně, možnost jejich rozšíření však máme i v Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové. Při akutní potřebě bychom se mohli dostat asi na stovku lůžek,“ upozorňuje předsedkyně představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Ivana Urešová.

Podle ní by bylo potřeba dokoupit ještě několik kusů umělé plicní ventilace. Krajské nemocnice mají 50 přístrojů, ale ne všechny by mohly být k dispozici pacientům s COVID-19.

„Moc bych si přál, aby naše kapacita byla dostatečná, anebo abychom ji v tom nejlepším případě ani celou nevyužili. Kdyby došlo k opaku a počet lůžek by se zdál jako nedostačující, budeme včas hledat další řešení,“ slibuje Cabicar.

„Intenzivních lůžek máme relativně hodně a samozřejmě počítáme, že určité procento může být vyčleněno pro nemocné s koronavirem,“ říká lékařský náměstek hradecké fakultní nemocnice Jaroslav Malý.

Personál: režim jako na vojně

Ještě důležitější než lůžka je dostatek personálu vyhrazeného pouze pro pacienty s COVID-19. Ani s tím zatím krajské nemocnice nemají problémy. Je dobré znamení, že na rozdíl od Olomouce nebo Prostějova nákaza zatím zřejmě nepronikla mezi zdravotníky.

„Bylo by špatné, kdyby nám onemocněli zaměstnanci, což se naštěstí nestalo. Současnou situaci bych přirovnal k poplachu na vojně. Jsme připraveni,“ hlásí Malý.

„S ohledem na omezení provozu ve fakultní nemocnici je počet zaměstnanců na zajištění péče dostatečný,“ upřesňuje mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Podle něj hradecké zařízení přijalo rozsáhlá opatření, když zastavilo plánované neakutní operace či omezilo provoz odborných poraden a na většině pracovišť zavedlo zákaz návštěv.

„Personálu máme dost, protože jsme omezili plánované operace a výkony všeho druhu,“ připomíná Urešová. Krajské nemocnice připravily systém služeb, který by v krizovém scénáři měl fungovat.

„Máme připravené, aby se vyčleněné zdravotnické týmy nepotkávaly, odpočinuly si a byly připraveny naplno se věnovat pacientům,“ pokračuje Urešová. Kolektivy nasazené v boji proti koronaviru by v krajských nemocnicích mohly sloužit 12hodinové služby vždy ve 14denních turnusech.

Z nejhoršího jsme venku, soudí vedení nemocnic o rouškách

Lůžka, plicní ventilátory, laboratoře i týmy zdravotníků. To vše v nemocnicích je. Díky víkendovým dodávkám se alespoň dočasně podařilo zažehnat i rouškovou krizi. Nemocnice se však shodují, že takové zásilky očekávají pravidelně.

„Předpokládám, že poslední zásilky jsou určitým předvojem toho, co by mělo mít trvalý charakter. V tuto chvíli jsme z nejhoršího venku a při stávajícím provozu máme své potřeby pokryté v horizontu několika týdnů. Problém je, že se ten provoz může ve velice krátké době překlopit do úplně jiného režimu,“ upozorňuje Cabicar.

Urešová krizi ilustruje na případu objednávky respirátorů třídy FFP3, kterou zdravotnický holding zadal 30. ledna, ale dosud čeká marně.

„Krize ještě zažehnána není, i když ta nejakutnější naštěstí ano. Jednorázové ústenky například v Náchodě stále ještě počítáme na dny. Takové dodávky bychom nutně potřebovali zpravidelnit,“ zdůrazňuje.

Vyhráno nemá ani fakultní nemocnice. „Situace se po posledních dodávkách materiálu výrazně zlepšila, děkujeme také všem, kteří pro nemocnici šijí látkové roušky. Zvýšená spotřeba ale nadále trvá a bude záležet na dalším vývoji situace,“ dodává Sochor.