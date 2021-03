Dvorská opozice žádá novou soutěž na dům, proti němuž brojí i usedlíci

Firma Brickbay SE, která bytový dům plánuje postavit v lokalitě Berlínek, by původní kritéria výběrového řízení nesplnila. Vedení města argumentuje, že změnilo podmínky proto, aby se sešlo co nejvíc nabídek. Podle opozice je však způsob výběru investora pochybný a účelový.

Developer počítá s 55 byty o celkové výměře tři tisíce čtverečních metrů a až 81 parkovacími stáními, zčásti krytými. Bytové domy mezi ulicemi Pod Safari a Milady Horákové osadí zelenými střechami, zastaví plochu 2 900 metrů čtverečních.

Místo dnes slouží jako parkoviště pro obyvatele bytového domu a okolních rodinných domů. Plán se nelíbí místním. Vadí jim, že přijdou o parkovací místa i výhled. Petici podepsalo více než 200 lidí.

Městský úřad 23. října zveřejnil zadávací podmínky s požadavkem na minimálně 60 bytových jednotek a podmínkou, že investor za sebou musí mít v posledních pěti letech alespoň jeden podobný projekt. O dva týdny později radnice vyvěsila nový dokument, v něm ale oba zásadní předpoklady chyběly.

V části, kde se píše o nárocích na studii, je uvedeno pouze obecné konstatování: „Zpracování studie na bytové domy a související veřejný prostor včetně parkovacích stání a veřejné zeleně.“

Stanovení kvalifikačních podmínek investora vypadlo úplně, takže nabídku mohl předložit prakticky kdokoli. První verze dokumentu měla platnost 60 dnů, druhá překvapivě pouze 30.

Původně zveřejněné zadávací podmínky společnost Brickbay SE, za kterou oficiálně stojí trutnovský právník a šéf tamního hokejového klubu Zdeněk Poul, nesplňovala. Jednak chce postavit „jen“ 55 bytů, ale hlavně žádný bytový projekt nikdy nerealizovala. Podle obchodního rejstříku vznikla v září 2018 se základním kapitálem tři miliony korun. Skutečného vlastníka nejde dohledat.

Opozice chce novou soutěž

Způsob, jakým město vybralo investora, působí podle opozice dojmem, že vše bylo předem připravené.

„Nejvíc mi na tom vadí, že zadávací podmínky byly zveřejněny jen 30 dní. Kdyby se jednalo o rekonstrukci 200 metrů chodníku, tak bych asi nic nenamítala. Ale tady jde o zastavění velké plochy v centru města. Byla bych nerada, aby se z takovéhoto postupu stala praxe. Že se něco připraví, na chvilku se to zveřejní a rychle se vybere investor,“ říká zastupitelka Dana Bohutínská (ODS).

„Nepůsobí to úplně dobře. Nechtěla bych ale dělat unáhlené závěry, aniž bych o tom věděla podrobnější informace,“ poznamenává další opoziční zastupitelka Veronika Tomková (TOP 09).

Opozice chce, aby město stávající záměr zrušilo a vybralo investora znovu. „Budeme chtít, aby se to opakovalo a aby výzva visela na úřední desce alespoň pět měsíců. Myslím si, že by bylo dobré, abychom mohli vybírat ze čtyř nebo pěti projektů. Jednáme i s některými zastupiteli koalice, kterým se to také nelíbí,“ tvrdí Dana Bohutínská, která je předsedkyní místního sdružení ODS.

Na podzimní výzvu radnice se přihlásily dvě firmy. Jedna z nich nesplnila podmínky, chtěla na městských pozemcích vybudovat parkoviště. Společnost Brickbay SE přitom oslovila vedení města s bytovým projektem už v první polovině loňského roku.

Dvorský starosta Jan Jarolím (ANO) odmítá, že by radnice ušila podmínky na míru developerovi. Město je podle něj nastavilo tak, aby případné uchazeče co nejméně limitovalo.

„Nebyl v tom žádný skrytý záměr. Pokud bychom podmínky zpřísnili a sešly se nám jen dvě nabídky, tak bych řekl, že je to průšvih. Ale my jsme naopak kritéria ubrali, abychom nabídek dostali co nejvíce. Kdyby zůstaly původní podmínky, možná bychom neobdrželi žádnou,“ vysvětluje.

Rozhodne zastupitelstvo

Podle starosty město nejde do rizika. Smluvně ošetří, že pokud investor ve stanovené lhůtě bytovky nepostaví, pozemky přejdou zpátky do majetku Dvora Králové. „Konečné rozhodnutí je beztak na zastupitelstvu, které se musí se všemi argumenty vypořádat,“ dodává Jarolím. Zveřejnění záměru na 30 dní považuje za dostačující.

Záměr developera už prošel městskou radou a architektonickou komisí, investor a zástupci města jednali také s petičníky. V polovině dubna by o projektu měli rozhodnout zastupitelé.

„Když to dobře půjde, do půl roku bychom mohli mít stavební povolení se vším všudy,“ řekl MF DNES zkraje února obchodní ředitel Brickbay SE Matouš Spilka.

4. února 2021

Stavba podle něj zabere půldruhého roku. Úbytek parkovacích míst, na což poukazují petičníci, chce město vyřešit vytvořením jednosměrek v přilehlých ulicích. Mohlo by tak vzniknout až padesát stání.

Je to zdaleka největší bytový projekt ve Dvoře Králové za poslední léta. V roce 2014 skupina holandských investorů Protivítr postavila v centru města objekt s 18 byty.