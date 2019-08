Za ránu pěstí vojákovi dostal šest let vězení. Vrahu, křičela družka oběti

Obžalovaný podle soudu neměl v úmyslu vojáka usmrtit. Za výtržnictví a ublížení na zdraví ho soudce poslal do věznice s ostrahou. Rozsudek je zatím nepravomocný, obě strany si nechaly lhůtu na rozmyšlenou.

Předseda senátu Luboš Sovák verdikt odůvodnil tím, že obžalovaný řeší konflikty nepřiměřeně a podobné incidenty se mohou opakovat.

„Je to startovací typ. Prostě ‚chytne nerva‘, jak se říká, a jsou z toho údery pěstí. Pak to má takové následky,“ uvedl Sovák.

Obžalovaný také musí uhradit nemajetkovou újmu pozůstalé rodině. Družka a matka poškozeného mají dostat po 800 tisících korun a nezletilý syn 1,2 milionu korun.

Incident se odehrál 17. února okolo čtvrté hodiny ráno před diskotékou May v centru Trutnova.

„Obžalovaný bez zjevného důvodu fyzicky napadl poškozeného a úmyslně ho udeřil pěstí do obličeje a srazil ho tím na zem. Poškozený se hlavou udeřil o asfaltovou silnici. Měl podkožní krevní výron, akutní krvácení pleny mezi mozkovými polokoulemi či zlomeniny očnice, čelisti a nosních kůstek. Bezprostřední příčinou smrti byl otok mozku,“ stojí v obžalobě státního zástupce Milana Vacka.

Žalobce dnes navrhoval trest nad spodní hranicí trestní sazby, která je od pěti do deseti let.

Obhájce obžalovaného však soud žádal, aby čin překvalifikoval a uložil podmínečný trest. Obhajoba trvala na mimořádně sníženém trestu pod spodní hranicí sazby.

„Obžalovaný svého činu lituje. A jak jsme viděli z bezpečnostních kamer, tak poškozený do obžalovaného nejdříve dvakrát strčil, než přišla rána. Poškozený byl v bojovém postavení, takže se klidně mohlo stát, že obětí by se stal obžalovaný. Rovněž je nutné přihlédnout k tomu, že poškozený měl podle soudních znalců v době incidentu 2,5 promile alkoholu,“ uvedla v závěrečné řeči obhajoba.

Obhájce ještě poukázal na to, že kdyby poškozený nebyl opilý, pád by koordinoval a nespadl by „jako prkno“.

Do omluvy vykřikla družka. Muž se doznal částečně

Po závěrečných řečech si vzal slovo i sedmatřicetiletý Hübner. „Chtěl bych se omluvit, je mi to líto,“ pronesl obžalovaný, než mu do projevu skočila družka zemřelého vojáka. „Vrahu! Jsi vrah. Rozumíš?“ křičela a vzlykala v soudní síni.

Obžalovaný ještě jednou pronesl, že se omlouvá. Pak soudce výlev emocí přerušil.

Hübner se již před několika týdny u prvního líčení částečně doznal, avšak také podotkl, že si myslel, že mu poškozený chce něco udělat.

„Myslel jsem, že mě chce napadnout, a tak jsem jednal reflexivně. V žádném případě jsem neměl v úmyslu mu jakkoliv ublížit,“ řekl Hübner, který byl při tragické události v podmínce za výtržnictví a ublížení na zdraví. Podmínku měl až do března příštího roku.

Podle obžalovaného pěstní šarvátce předcházela provokace od jiného muže, který se prý před diskotékou do všech „navážel.“

Vrazil poškozenému facku. Ozvala se hrozná rána při pádu

Před návštěvou diskotéky se prý s kamarády zastavil v nedaleké hospodě. Do trutnovského klubu prý obžalovaný se svou partou dorazili chvilku po půlnoci. Domů se rozhodli odjet krátce před čtvrtou ráno.

„S nikým jsme se tam nepohádali. Pili jsme tam skoro to samé jako v hospodě. Když jsme byli unavení, tak jsme se rozhodli odejít. Ještě než jsme si zavolali taxík, jsme si šli zakouřit,“ popsal při minulém líčení svědek.

V době, kdy volal taxík, se prý obžalovaný začal hádat s mladým mužem, který provokoval všechny okolo sebe.

„Otočil jsem se a viděl jsem, jak mu dal facku otevřenou dlaní. David si šel k nám sundat kabát a asi se chtěl ještě rvát. Pak se vrátil k tomu klukovi, ale stoupl si mezi ně poškozený, kterému David jednu vrazil. Najednou se ozvala strašná rána, nic takového jsem ještě neslyšel. Poškozený pak ležel na zemi, měl pootevřené oči a začal chroptět,“ popsal incident svědek.

Po krátké roztržce se ke zraněnému muži, který v té době sloužil jako četař Roty nemocniční podpory v Hradci Králové, seběhla asi desítka přihlížejících. Obžalovaný po incidentu podle svědků hned odešel.

Přátelé začali sbírat peníze pro pozůstalou ženu s dítětem

„Byl to příslušník Agentury vojenského zdravotnictví. V době, kdy se čin stal, byl mimo výkon služby,“ uvedla dříve mluvčí Agentury vojenského zdravotnictví Armády ČR Lada Ferkálová.

Už když poškozený ležel v kritickém stavu v nemocnici, jeho známí na sociálních sítích začali sbírat peníze pro jeho partnerku a desetiletého syna. Psali o vojákovi jako o svědomitém a zodpovědném člověku.

„Spousta z nás, co Jířu známe, jsme naštvaní a máme chuť něco udělat. Pojďme tedy něco udělat,“ žádali přátelé a rodina o finanční pomoc pro rodinu zemřelého.