Muž psal nezletilým z falešných profilů, získal intimní fotky i živé video

Nyní sedmatřicetiletý muž směřoval rozhovory na sociálních sítích k intimnostem. Chtěl od nezletilých nejen fotografie, ale třeba i ukázky, jak se uspokojují.



Podle spisu Tomáš K. vyhrožoval dívce, se kterou si v létě před šesti lety dopisoval, že rozšíří její lechtivou fotku, pokud mu nepošle další, kde se uspokojuje. Fotku poškozené dívky pak podle obžaloby rozeslal po Facebooku jejím přátelům a veřejně ji vystavil na Instagramu, kde uvedl i celé její jméno.

Obžaloba mu dále klade za vinu, že doma přechovával videa a fotky s tematikou dětského porna. V období od roku 2014 do roku 2017 se také na síti Skype vydával za dívku a přiměl několik chlapců, aby se v živém přenosu přes webkameru uspokojovali.

Obžalovaný byl již dříve nepodmíněně odsouzen, když mu v roce 2009 Vrchní soud v Praze potvrdil trest pět a půl let za znásilnění nezletilého chlapce. Podle Deníku, který soud před jedenácti lety sledoval, působil tehdy Tomáš K. jako fotbalový trenér mládeže.

Obžalovaný se nyní léčí v psychiatrické léčebně. Lékaři mu diagnostikovali sexuální deviaci parafilii. Jde o sexuální odchylku související s poruchou osobnosti, kdy má pacient neobvyklé sexuální preference se specifickým objektem zájmu.

Dělám, co bych neměl, ale mozek devianta si to nepřizná

Muž se k činům doznal, u soudu však zpochybnil řadů detailů ve výpovědích poškozených i právní kvalifikaci svých činů. Z výpovědi před soudem bylo zřejmé, že své chorobě po odborné stránce velmi dobře rozumí a že chápe, co provedl.

„Cítím zodpovědnost za své činy. Moje choroba je věc vrozená, možná proto je tak častá recidiva. Teď už konečně vím, co mám za problém. Pokud to nevíte, sám si neporadíte, nevíte, s čím bojujete. Moje deviace preferuje nezletilce. Proto už teď vím, proč se mi nedařilo navázat intimní vztah s dospělou ženou. Vše souvisí s mou chorobou. Že jsem parafilik, jsem zjistil až díky léčbě,“ řekl například.



Účty na sociálních sítích si upravoval tak, aby si sám připadal jako patnáctiletý. S fiktivním teenagerem se prý takřka ztotožnil.

„Na jednu stranu jsem věděl, že dělám něco, co bych neměl, ale člověk s touto deviací si vše racionalizuje, mozek devianta si nedokáže přiznat, že dělá něco špatně. Když nevíte, s čím bojujete, nemůžete to porazit,“ řekl muž. Nyní už prý díky léčbě ví, co mu je, a přestože mu znovu hrozí vězení, cítí se po mnoha letech šťastný.

Soudu se také snažil říct, že pro parafilika nemá vězení žádný smysl, že je pouze vystaven šikaně a jeho zdravotní stav se ještě zhorší. Přiznal, že po výkonu trestu upadl zpět do stejných kolejí, k tomu se přidaly úzkosti.



Postup byl podle jeho vlastních slov vždy podobný. S nezletilými se seznámil a zprvu s nimi volně konverzoval. Pak se začal vyptávat na soukromí, až přešel i k intimnostem. Sám však tvrdí, že nikoho do ničeho netlačil, o sexuálním nátlaku či vyhrožování podle jeho slov nelze vůbec hovořit. Soud pokračuje i v dalších dnech.

Muži hrozí až dvanáctiletý trest.