Od patnácti dívek si vynucoval intimní fotky a videa, dostal podmínku

Vratislav P. z Jihlavska oslovoval prostřednictvím sociální sítě dívky na Královéhradecku od roku 2013 do začátku loňského roku. Většinu jich oslovil přes falešný profil, z něhož rozesílal odkaz s příslibem zrychlení internetu.

„Když dívky na odkaz klikly, vyplnily dotazník a odeslaly jej, obžalovaný tím získal přístupové údaje na jejich profil. Na něm si stáhl jejich fotografie, které zaslaly třeba příteli. S těmito snímky jim pak vyhrožoval,“ řekla u středečního líčení státní zástupkyně Lucie Žabková.

„Nutil je, aby se mu ukazovaly na webkameře nebo mu zaslaly nahé fotky. Některé se před ním prostřednictvím webkamery osahávaly nebo masturbovaly,“ uvedla žalobkyně.

Vratislav P. byl kromě sexuálního nátlaku obžalován také z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a svádění k pohlavnímu styku.

Státní zástupkyně v obžalobě rovněž podotkla, že stejný sexuální nátlak vyvíjel i na nezletilé.

„Dvě nezletilé, jejichž věk znal, nutil k zaslání intimních fotek. Jedna poškozená ho prosila a brečela, ať ji nechá. Obžalovaný nepřestal a dívce nadále vyhrožoval. Jiné naopak slíbil, že jí dá za nahou fotku tisíc korun. Poškozená na to kývla. Další poškozené za nahé fotky slíbil 250 tisíc,“ doplnila Žabková.

Byla to klukovina, řekl mladý muž

Čtyřiadvacetiletý mladík se k činům přiznal. Na úvod své výpovědi řekl, že toho, co udělal, lituje každý den.

„Bohužel vím, že to zpátky nevezmu. V té době jsem si neuvědomoval, že tím mohu někomu ublížit. Nebylo mi příjemné jim vyhrožovat, ale já bych ty fotky nebo videa stejně nikomu neposlal. Nemyslel jsem to vyloženě zle,“ řekl Vratislav P.

Pak svůj čin označil za klukovinu. „Ptal jsem se potom sám sebe, proč jsem to udělal. Doteď si to neumím vysvětlit. Když jsem doma sám, tak z toho nemohu ani usnout. Nechal jsem toho, když jsem si našel přítelkyni. Díky tomu jsem si uvědomil, co jsem dělal. Jsem rád, že se na to přišlo. Otevřelo mi to oči,“ pokračoval mladík.

Sám pracuje v psychiatrické léčebně jako zdravotní bratr. „Dal jsem se kvůli tomu všemu i na víru,“ dodal.

Na trik se zrychlením internetu se chytilo víc dívek

Předseda senátu Jiří Vacek následně přečetl výpovědi poškozených, které popsaly jednání obžalovaného shodně.

„Před dvěma lety jsem pro svého přítele nafotila několik intimních fotek. Ten rok mě kontaktoval jistý muž, kterého jsem neznala. Poslal mi nějaký odkaz na zrychlení internetu, že to má prý pro svého bráchu jako projekt do školy. Tak jsem na to klikla a vyplnila to. Pak mi napsal, že má moje nahé snímky, a začal mi vyhrožovat, že je rozešle,“ zaznělo ve výpovědi jedné z poškozených.

Stejně svůj zážitek popsala i tehdy třináctiletá dívka, které stejně jako ostatním dorazil odkaz na zrychlení internetu.

„V tu dobu mě nenapadlo, že mi vlezl na profil. Měla jsem na něm uvedeno, že mi je devatenáct, ale jen proto, aby mě nikdo neotravoval. Vráťa mi z ničeho nic začal vyhrožovat nahými fotkami. Psal mi, že pokud se nezačnu před ním obnažovat, tak moje fotky rozešle po škole i rodičům,“ přečetl Vacek.

Podobně neznámému muži naletěla další poškozená. „Ze začátku jsem si myslela, že je to můj internetový kamarád. Pak po mně chtěl jednou nahou fotku a já mu ji poslala. Slíbil mi za ni tisíc korun. Nevím, proč jsem to udělala. Potom po mně chtěl další a další fotky. Ale já odmítla. Začal mě vydírat. Chtěl, abych se před webkamerou svlékala. Bála jsem se ho. Brečela jsem a prosila, ať toho nechá,“ poznamenala další dívka.

Sexuální deviace to není, léčení nenavrhujeme, uzavřel znalec

K celému případu se vyjádřil i soudní znalec z oboru sexuologie. „Netrpí žádnou sexuální deviací. Celé jednání bylo podle nás motivováno závislostí na internetu. My tyto věci zatím nedefinujeme jako patologickou věc. Proto nenavrhujeme ani žádné léčení,“ zněly závěry znalce.

Znalec rovněž připustil, že dnešní virtuální svět je nový i pro ně. „Ve virtuálním světě se lidé chovají jinak. Ve skutečném světě jsou nenápadní. Občas mají zvláštní vztah. Dnes je úplně jiný svět, což vidíme i u nás v ordinaci,“ podotkl.

Obžalovanému hrozilo až 12 let ve vězení. Předseda senátu mu však uložil trest 2,5 roku vězení s podmínečným odkladem na čtyři roky. Mimořádně nízký trest odůvodnil tak, že Vratislav P. spolupracoval s policií a ke všemu se doznal.

„Samotná sazba za podobný čin je pět až dvanáct let, což je v tomto případě příliš vysoko. Takové tresty se dávají, když poškozené mají nějaké následky. Tady nikdo žádnými následky netrpí. Samotný znalecký posudek rovněž vyzněl pro obžalovaného pozitivně. Proto jsme výjimečně zvolili trest pod spodní hranicí sazby,“ uzavřel Vacek.

Rozsudek je pravomocný. Státní zástupkyně i obhájce se vzdali práva na odvolání.