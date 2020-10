V Královéhradeckém kraji vznikne široká koalice, hejtmanem bude Červíček

Staronovými členy koalice jsou TOP 09 a KDU-ČSL s dalšími partnery, nově přibyli Piráti. Z koalice zmizela ČSSD, nedostalo se do ní stejně jako před čtyřmi lety ani druhé hnutí ANO.

Na tiskové konferenci dnes odpoledne zástupci stran novinářům řekli, že už si rozdělili posty radních. Koalice okolo ODS bude mít čtyři radní, Piráti získají tři posty, koalice okolo TOP09 a lidovců každá po jednom.

Martin Červíček (ODS) dnes prohlásil, že koaliční smlouvu podepíší v příští týdnu a oznámil jména svých nových pěti náměstků i třech radních.

„Máme za sebou celou řadu jednání, kdy jsme se především soustředili na programové věci, společné cíle a řekli jsme si, co by případnou koalici a vedení Královéhradeckého kraje čekalo v následujících čtyřech letech,“ řekl Červíček a dodal, že termín ustavujícího zastupitelstva by mohl být na konci října, pokud nebudou žádné námitky proti výsledku voleb.

Prvním náměstkem zodpovědným za investice, IT a inovace bude Pavel Bulíček (Piráti). Druhým statutárním náměstkem se stane Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), který bude mít na starosti oblast životního prostředí a zemědělství. Náměstkem se stane také lídr STAN Rudolf Cogan, jenž dostane na starost ekonomiku a Martina Berdychová (Východočeši) se ujme funkce náměstkyně pro sociální oblast, cestovní ruch a kulturu. Oblast školství a sportu povede Arnošt Štěpánek (Piráti).

Radním pro dopravu a majetek se stane Václav Řehoř (ODS), radním pro regionální rozvoj a dotace Adam Valenta (Piráti) a novým radním pro zdravotnictví bude bývalý hradecký primátor Zdeněk Fink (HDK).

Piráti v koalici nahradí ČSSD

„Jsem bytostně přesvědčen o tom, že ty gesce budou mít velmi profesionální vedení. Předpokládám to nejen po našich rozhovorech, ale i po tom, co jsme se seznámil se záměry jednotlivých členů rady,“ uvedl Martin Červíček a odmítl kritiku hnutí ANO, že půjde o nefunkční uskupení, které má ve skutečnosti vlivem volebních koalic deset různých členů.

Upozornil na fakt, že téměř totožné složení měla i dosavadní krajská vláda: „Z mého pohledu to je stejná koalice, jako byla tyto čtyři roky, jen místo účasti sociální demokracie tu jsou kolegové z Pirátů.“

Dosavadní náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09), který se přestože byl lídrem kandidátky TOP 09, HDK a LES s názvem Spojenci pro Královéhradecký kraj nedostal do zastupitelstva, odmítl spekulace, že by měl získat místo ředitele Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

Novinářům řekl, že se chystá odejít zpět do podnikatelské sféry: „Co se týká mé politické budoucnosti, čeká nás krajský a poté i celostátní sněm.“

Budoucí první náměstek hejtmana Pavel Bulíček je nyní zastupitelem v Hradci Králové a vede tamní kontrolní výbor. Pracuje jako obchodní analytik a má bakalářské vzdělání v oboru bezpečnost práce v nevýrobní sféře. Je mu pouhých 32 let. Odmítá však, že je příliš mladý.

„Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se také stal hejtmanem ve svých 30 letech. Nicméně bude to pro mě výzva, budu se snažit co nejvíce ji naplnit a spoléhám se na své koaliční partnery, že mi v případě problémů pomohou,“ doufá Bulíček.

Bulíček by měl převzít gesci investic od radního Václava Řehoře (ODS), ten v radě i nadále zůstane, ale přesune se na dopravu, kde dosud působil Martin Červíček (ODS).

Hnutí ANO skončí opět v opozici

Čtyřkoalice má v 45členném zastupitelstvu pohodlnou většinu 27 hlasů. Rozhodující slovo ve prospěch sestavení koalice měli Piráti. Jejich volební lídr Pavel Bulíček totiž odmítl post hejtmana, respektive koncept vládnoucí koalice s hnutím ANO a ČSSD.

Volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje o víkendu těsně vyhrál dosavadní náměstek hejtmana a bývalý policejní prezident Martin Červíček s koalicí ODS, STAN a Východočechů, která získala 23,53 % hlasů a dvanáct mandátů, stejně jako druhé ANO.

Třetí byli Piráti se sedmi zastupiteli, další tři partaje drží po čtyřech křeslech, SPD má dva zastupitele.

Hnutí ANO zkoušelo dojednat koalici po předběžné domluvě s ČSSD, nutně k tomu však potřebovalo i Piráty.

„Chtěli bychom být v koalici, ale zatím vše nasvědčuje tomu, že budeme opět v opozici. S Piráty jsme se sešli a řekli nám, že se chtějí sejít se všemi a rozhodnout se. Každopádně je to ODS, kdo tahá za delší konec,“ řekl o víkendu krajský lídr hnutí ANO Jaromír Dědeček.

I před čtyřmi roky menší strany uzavřely koalici, a to ještě ve chvíli, kdy politici hnutí ANO oslavovali vítězství ve volbách.