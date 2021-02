Vakcína míří k praktikům na Trutnovsko a Královéhradecko, zatím na zkoušku

Zatímco hranice trutnovského okresu už více než týden hlídají policisté, do pozice nejpostiženějšího regionu východních Čech z hlediska nových případů nemoci covid-19 se přesunul Náchod. Za poslední týden tam testování odhalilo 1 087 nově nakažených, což je v přepočtu na obyvatele téměř o desetinu více než na Trutnovsku.



A přestože hejtman Martin Červíček (ODS) uzávěry dalších okresů odmítá, radnice v Náchodě už se začala připravovat na variantu, že by se policejní kontroly přesunuly také sem.

„Už v minulém týdnu jsme podnikli některé kroky, abychom případně mohli policistům z jiných částí země poskytnout ubytování. Jak víme, situace se rychle mění. Pokud by ministerstvo zdravotnictví dalo policii pokyn k uzávěře, jsme připraveni pomoci,“ říká mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Zatímco v minulých měsících byl nejhlasitějším řečníkem v Náchodě starosta a poslanec Jan Birke (ČSSD), nyní i on sleduje dění z pozice pacienta. Po nákaze covidem-19 u něj propukl zápal plic a Birke je nyní hospitalizovaný ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

„Jeho stav je stabilizovaný, není napojený na umělou plicní ventilaci a pravidelně s námi komunikuje. Chce být informovaný,“ říká Nina Adlof.

Podle hejtmana Martina Červíčka není uzávěra dalších částí kraje na pořadu dne. V minulém týdnu se spekulovalo nejen o Náchodsku, ale i o Královéhradecku. Hejtman však omezení pohybu nepovažuje za klíčový nástroj ke zvládnutí situace.



Hejtman se chce vyhnout uzávěře dalších okresů

„Například na Trutnovsku jsme zaznamenali mírný pokles případů ještě před zavedením uzávěry. Nemyslím si, že by další omezení měla zásadní efekt na pokles epidemie v regionu. Důležitější je plošné testování, důsledné trasování kontaktů a co nejrychlejší vakcinace,“ říká hejtman.

V kraji neustále rostou nová místa pro odběry pomocí antigenních testů. Právě od včasného záchytu nakažených si hejtmanství slibuje největší efekt. Nově se testuje v Hořicích, více odběrů bude také v trutnovském Uffu.

„S ohledem na velký zájem veřejnosti navyšujeme kapacitu a kromě avizovaného úterý a čtvrtka se tento týden bude testovat také ve středu,“ upřesňuje mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Kraj získá navíc 1 100 dávek vakcíny

Hejtman Červíček už v předminulém týdnu požadoval po vládě, aby do nejpostiženějších regionů poslala více vakcín, než bylo původně v plánu. Zároveň chce, aby zdravotníci nemuseli očkovat jen takzvanou prioritní skupinu A1, ale i další rizikové osoby, u nichž lze očekávat těžší průběh.

„Máme první data, podle kterých má očkování perfektní výsledky. U lidí s aplikovanou druhou dávkou došlo k prolomení ochrany jen v řádu několika promile,“ upozorňuje krajský koordinátor očkování Jaroslav Malý.

Přestože kraj žádal o navýšení vakcín před dvěma týdny, první „bonusová“ dodávka má přijít teprve v následujících dnech. „Velmi jsme o to usilovali, měli bychom dostat o jedno plato Pfizeru navíc, tedy asi 1 100 dávek. Každá kapka je dobrá,“ říká Malý.

Kraj podle koordinátora patří k premiantům v počtu vyočkovaných vakcín. K seniorům a zdravotníkům už zamířilo 90 procent dodávek, zhruba o pět procent méně než v nejlepším Jihočeském kraji. Zbytek si lékaři nechávají jako rezervu pro druhou očkovací dávku.

„Musíme mít zásobu, kdyby došlo k výpadku. Největším problémem je, že si stále nemůžeme být jisti, kolik vakcíny dostaneme, kdy dorazí a kam ji pošlou,“ pokračuje Malý.

Očkování v ordinacích začne naostro od března

Kraj už v minulém týdnu dostal také 5 600 dávek vakcíny od společnosti Astra Zeneca. Díky tomu, že preparát nemusí být hluboce zmrazený, dostali ho vůbec poprvé k očkování i praktičtí lékaři.

„Máme je aktivované jak na Trutnovsku, tak na Hradecku a rozjíždíme pilotní studii, jak to bude vypadat od 1. března. Čekáme také další dodávky od Moderny. Ta měla přijít začátkem týdne, ale dostaneme ji až v sobotu, takže můžeme očkovat od příštího týdne,“ popisuje Malý.

Zástupci krizového štábu v pondělí s praktickými lékaři dojednávali pravidla, jak má očkování v ordinacích vypadat. K praktikům už zamířilo 2 500 dávek, dva tisíce na Hradecko a 500 na Trutnovsko.

„Je to první vlaštovka, chceme praktiky maximálně zapojit od března. Mám informace, že do konce týdne by měla být Astra Zeneca vyočkovaná a na tento týden máme příslib dalších 2 tisíců těchto vakcín,“ říká Červíček.

Kraj navíc připravuje i náhradní seznamy z řad příslušníků záchranného systému a učitelů, kteří by mohli očkování získat v případě, že vakcíny ve skladech zbudou.