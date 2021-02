Zatímco policisté hlídají silnice, běžkaři jezdí do Krkonoš vlakem

Většina řidičů jela do práce nebo k lékaři Je sedm hodin ráno, teploměr ukazuje minus 17 stupňů. U čerpací stanice v Kuksu mezi Dvorem Králové na Trutnovsku a Jaroměří na Náchodsku policejní hlídka zastavuje většinu osobních aut. Kamiony a autobusy mají průjezd volný. Kontrola každého řidiče zabere zhruba tři minuty. Většina z nich míří do práce a dokládá to vytištěným potvrzením od zaměstnavatele. Policisté kontrolují také zavazadlové prostory, jestli se v nich náhodou neskrývají lyže nebo sáňky a zda motoristé ve skutečnosti nejedou na hory. Podobná situace je na silnici v nedalekých Vlčkovicích v Podkrkonoší, která představuje méně frekventovaný tah na Náchodsko. Kontroly jsou sice namátkové, ale vzhledem k nepříliš velkému provozu, policisté „odbavují“ téměř každý vůz. „Za hodinu jsme zastavili asi deset aut a všechny jsme pustili dál. Buď jeli do práce, nebo to byli místní. Většina řidičů měla i nasazenou roušku nebo respirátor,“ říká strážník ve žluté vestě. S kolegy přijel hlídat hranici okresu z Rychnova nad Kněžnou. Velmi disciplinovaní jsou motoristé také na dalším checkpointu v Křižanově, na trase z Hořiček do Úpice. „Zatím jsme nikoho nemuseli vrátit. Lidé jedou do práce nebo k lékaři. Až nás překvapilo, že všichni mají potvrzení,“ poznamenává jeden ze čtyř policistů z rychnovského oddělení. Teplota už vystoupala na snesitelnějších devět stupňů pod nulou. „Nedá se nic dělat, musíme to vydržet,“ komentuje muž zákona nejstudenější ráno letošního roku. S kolegy bude v Křižanově až do večera, než je po 12 hodinách vystřídá nová směna. Provoz je zde o něco větší než ve Vlčkovicích. Za čtvrt hodiny mezi sousedními okresy projede asi deset aut.