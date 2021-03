VIDEO: Safari park oslavuje další mládě hrošíka, druhé po 15 letech

Hrošík liberijský Je výrazně menší příbuzný hrocha obojživelného. Liší se od něj nejen vzrůstem, ale i chováním. Hrošíci jsou samotáři, kteří jsou mnohem méně vázáni na vodu. Dovedou sice výborně plavat, ale preferují spíše mělčí nádržky a bahenní jámy, v nichž odpočívají mezi pochůzkami po rozsáhlém pralesním teritoriu. To si, podobně jako hroch, označují rozmetáním trusu krátkým ocáskem. Přes den se hrošík neúnavně toulá pralesem ve snaze najít dostatek potravy. Na rozdíl od hrochů bývá aktivní i ve dne, kdy jeho citlivou kůži chrání stín pralesa. Přesto jsou hrošíci aktivnější za soumraku a v noci. Jejich stavy v přírodě západní Afriky podle IUCN stále klesají především v důsledku úbytku přirozeného prostředí. Druh je proto vedený jako ohrožený. Safari park chová hrošíky liberijské od 70. let. Za tu dobu se tu narodilo 20 mláďat. Nyní ve Dvoře žije šest hrošíků liberijských, tři samci a tři samice. To je, stejně jako u hrochů, největší skupina mezi českými a slovenskými zoo.