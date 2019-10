Spolek opravuje zchátralý Hrnčířův mlýn se zachovalou původní technologií

Pánové dobře viděli na karty V roce 1862 koupil mlýn za 22 tisíc zlatých Jan Hrnčíř, rodák ze Lhoty Nahořanské, prapradědeček publicistky a vydavatelky Heleny Rezkové. Ta na dětství ve mlýně ráda vzpomíná: „Byla tam tři kola, jedno vysoké až do prvního poschodí, jahelka na výrobu jáhlí a holendr na výrobu krup. V roce 1872 přibyly francouzské kameny a také, jak se říkalo, amerikán.“ V roce 1893 dal do mlýna její pradědeček Karel Hrnčíř první válcovou stolici. „O 12 let později nechal zrušit dvě vodní kola, která nahradila Francisova turbína od firmy Prokop a synové. Už v následujícím roce fungovalo dynamo, které osvětlovalo nejen mlýn, ale i sousední domy. Jak si vybavuji vzpomínky mého dědečka, první přípojka vedla do hostince u Marelů, aby pánové dobře viděli na karty,“ říká vydavatelka. Díky mlýnu se svítilo i v Machačově obchodě a u řezníka Kvasničky. Mlynář nabídl obecnímu zastupitelstvu zavedení elektřiny do celé obce, ale nepochodil. Karel Hrnčíř byl členem mnoha spolků, prvním starostou meziříčského Sokola, v roce 1906 se stal prvním majitelem motorového kola s přívěsným vozíkem. Mlelo se tu až do roku 1950, pak mlýn zrušili.