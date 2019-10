Naštvaní pořadatelé chtějí vědět, jak Hradec dospěl k škrtům v kultuře

Letos 8. ledna hradecká koalice podepsala programové prohlášení, kde doslova stojí: „Budeme i nadále podporovat městské akce v cyklu Calendaria Regina, podle možností rozpočtu zvýšíme finanční podporu tomuto programu.“

Od té doby uplynulo devět měsíců a stal se pravý opak: město dotace na tradiční kulturní akce přiškrtilo.



Radnice zřejmě nečekala, jakou bouři úsporným opatřením sklidí. Zakladatelé a organizátoři finančně pokrácených festivalů se sjednotili a vymysleli společný postup. S největší pravděpodobností koncem týdne už ladili poslední detaily otevřeného dopisu pro vedení města. Po magistrátu chtějí nejen vysvětlení, ale i vizi do budoucna. Přestože nechtějí otevřený konflikt, v úvahu údajně přichází i petice.

„Domluvili jsme se, že nechceme být vůči městu bojovní, spíš bychom ho rádi vyzvali k obhajobě rozhodnutí. Proč má být cyklus Calendarium Regina krácen o tři miliony? A proč město vyhodnotilo, že některým akcím, z nichž mnohé jsou podporovány ministerstvem kultury a dalšími odbornými komisemi, škrtne peníze? Město zároveň vyzveme k jednání,“ říká ředitel Sborových slavností Richard Uhlíř, jeden z řady rozezlených organizátorů.

Právě jeho festival pěveckých sborů přišel o polovinu obvyklé dotace a pro příští rok si bude muset vystačit s městskou podporou ve výši 150 tisíc korun.

Festival Jazz Goes to Town přijde pro příští rok o 150 tisíc, divadelně hudební Open Air Program o 300 tisíc, Slavnosti královny Elišky o sto tisíc, festival Na jednom břehu o 50 tisíc. Jejich pořadatelům a dalším vadí, že Hradec s nimi nekomunikuje.

Hodnoticí komise cyklu Calendarium Regina byla podle informací MF DNES postavena před hotovou věc, že musí najít třímilionovou úsporu. Následovala mírná úprava, vše odsouhlasila rada města a 1. října i zastupitelstvo. Obě strany sice vyzývají k diskusi, avšak to zásadní už bylo spácháno.

Město hledá, kde uspoří. A začalo s kulturou

„Na jednání komise jsme o částce diskutovali a došli k závěru, že to bude plus minus tři miliony. Průběžně musíme šetřit na všem, na kultuře jsme začali jako první,“ konstatuje náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO).

Podle ní vedení města nereflektovalo doporučení hodnoticí komise, jež by pro příští rok Slavnostem královny Elišky škrtla rovnou 300 tisíc korun a Veletrh Infotour a Cykloturistika by vyřadila úplně.

„Do Reginy se nám zkrátka dostalo příliš mnoho akcí. Nyní jich je 25, což je hodně. Chtěli bychom opět zdůraznit jejich exkluzivitu,“ říká Monika Štayrová.

Na čtvrteční schůzce organizátorů byli i někteří členové hodnoticí komise. Většina pořadatelů nejen nezná její složení, ale nemá tušení ani o klíči, podle něhož se dotace přerozdělují.

„S překvapením jsem pochopila, že je možné navštěvovat jednání hodnoticí komise, a dokonce se tam obhajovat. To je jen další důkaz toho, že s námi nikdo nekomunikoval, jen jsme se občas dozvěděli, že máme být rádi,“ říká Martina Součková, ředitelka přehlídky world music Na jednom břehu.

Zmiňovanou exkluzivitu a podporu Reginy vidí v jiném světle než vedení města: „Nevidím rozdíl mezi akcí podnikatele, který si vyřídí zábor a na náměstí udělá pivní festival, a akcí zařazenou do prestižního cyklu nadregionálního významu Calendarium Regina.“

Podle Uhlíře se zásadní věc stala vznesením požadavku města na třímilionovou úsporu.

„Stále jsem nepochopil, proč hodnotitelé nesebrali odvahu a neřekli, že za ty peníze se to dělat nedá, a tedy o tom nebudou rozhodovat. Až potom se stalo všechno ostatní, tedy postup města bez oficiálního vyjádření a dohady, jak dospěli k jednotlivým škrtům. Zatím totiž hrajeme jen my, město nekomunikuje,“ říká umělecký šéf hradeckého vokálního souboru Gentlemen Singers.

Diskutovat ano, ustupovat ne, nabízí náměstkyně

Přestože někteří pořadatelé pokrácených přehlídek věří, že Hradec ještě může najít finanční rezervy, nejspíš půjde jen o přání. „Můžeme spolu diskutovat a jít kus od kusu, ale nebudeme ustupovat. Trend šetření už skutečně musí začít,“ zdůrazňuje náměstkyně Štayrová.

Náměstkyně má i konkrétní nápad jak prošetřit, zda jsou požadavky na nekrácení dotace oprávněné:

„Můžeme přes náš interní audit zkontrolovat, jakým způsobem mají jednotlivé akce plněný rozpočet, abychom viděli, zda jsou skutečně nadoraz. Také budeme muset přehodnocovat, jestli jsou některé z nich skutečně tak důležité pro dění v Hradci Králové. V určitých měsících jich je více a o víkendech se prolínají. I to musíme zohlednit. Musí to být rozvrstvené rovnoměrněji.“

I ve čtvrtek zaznělo, že někteří pořadatelé jsou z nejasných tahů města znechuceni tak, že své festivaly mohou z Hradce přestěhovat. Jako první to už dříve udělal Radek Maliník se svým Hip Hop Kempem, avšak nejen kvůli nekoncepční podpoře města, ale i kvůli přílišné pozornosti policie, jež se zaměřila na drogové delikty.

„Mrzelo by mne, kdyby některé akce z Hradce odešly. Chtěla bych s nimi diskutovat a vysvětlit jim náš cíl šetřit. Myslím si, že se to snažíme dělat citlivě a současně projednávat. Je nám jasné, že nás za to nikdo nebude chválit, protože jakákoli restriktivní opatření bývají vnímána negativně. Zaráží mne, že nejvíc křičí ti, kteří dostali méně třeba jen o čtyřicet tisíc korun, což by podle mě nemuselo být likvidační. Rétorika některých mě opravdu překvapila. Já jsem ale pracovala na Nejvyšším kontrolním úřadu a nějakého vyhrožování se nebojím,“ dodává náměstkyně.