Pořadatel Hip Hip Kempu je znechucený, festival na letišti v Hradci končí

Na 18. ročník jedné z největších hiphopových přehlídek v Evropě nebude pořadatel Radek Maliník vzpomínat rád. Ještě před čtyřmi lety na letiště dorazilo kolem 25 tisíc hoperů, loni jich už byla jen polovina a další razantní propad následoval letos: jen 5800 návštěvníků.



Maliník z Hradce odchází vyčerpaný a znechucený: „Už mě to prostě unavilo. Jsem tu 16 let, Festivalpark jsem vybudoval, ale celou tu dobu jen bojuju. S radnicí, nepřejícími lidmi, okolnostmi v areálu i s policií.“

Zakladatel festivalu však údajně určitě nekončí. „Zvažovali jsme i odchod z republiky, ale nakonec zůstaneme. Možných lokací máme několik, ale každopádně pokračujeme dál, protože ten projekt, kulturu i hudbu milujeme. Přeju si, abych mohl v klidu dělat to, co mě baví. Vždy jsem chtěl lidi bavit a přinášet jim radost, místo toho se teď málem cítím jako největší gauner na světě, který dělá akci, kde se děje cosi nepřístojného,“ svěřuje se Maliník se svými pocity.

Ke konci festivalu v Hradci podle něj největší měrou přispěly policejní kontroly návštěvníků: „Kontroly jsou normální, ale to, co se dělo v souvislosti s Hip Hop Kempem, bylo naprosto neadekvátní. Měli jsme 5800 návštěvníků a policie jich zkontrolovala 2707. To je přece naprosto nepřiměřený zásah. Je to hon na čarodějnice. Přitom já mám děti, kterým je 10 a 12 let, s partou dalších děcek běhají po festivalu a já nemám strach nechat je bez dozoru.“

Stejně jako v uplynulých třech letech se policie zaměřila hlavně na hledání drog. Maliník říká, že prohlídky byly ponižující a dokonale odradily i tisíce slušných fanoušků hip hopu.



„Dříve k nám jezdilo 12 plných autobusů z ciziny, letos přijel jediný. Náhodně vybraní lidé seděli 40 minut na asfaltu, museli se cítit hrozně, zatímco policie si je vychutnávala. Přitom v síti uvízli až úplně poslední poslíčci. Tvrdím, že zásah byl neadekvátní a místo rozkrývání distribuční sítě se udělalo divadlo a ukázka moci. Kdyby policie takto šla po jakémkoli jiném festivalu v republice, byla by velmi překvapena, jak by se svým obdobně velkým zátahem byla úspěšná.“

Zaznamenali jsme 184 drogových deliktů

Policie argumentuje čísly i historií festivalu. Po zkušenostech z minulých let je pro ni festival rizikový. Podle policie se v předchozích letech prokazatelně ve Festivalparku prodávaly a užívaly drogy a nakonec i výsledky, které policisté zveřejnili, prý svědčí o tom, že nastavená opatření byla oprávněná a adekvátní.

„Nikdo z návštěvníků nebyl kontrolován zbytečně, natož dokonce perzekvován. Policisté vytipovávali přijíždějící vozidla i pěší návštěvníky podle určitých indicií. Zaznamenali jsme 184 drogových deliktů, z toho 12 trestných činů, drogy jsme nacházeli v nejrůznějších sofistikovaných skrýších a zadrželi jsme i jejich dealery. Ačkoliv naše přítomnost byla dostatečně viditelná, za volant si sedlo minimálně 42 řidičů pod vlivem drog, a to i přesto, že věděli, že je s největší pravděpodobností budeme kontrolovat. Co by se dělo, kdybychom tam nebyli, se můžeme jen dohadovat,“ říká mluvčí krajské policie Ivana Ježková (více čtěte v článku Dealeři zkoušejí pronést drogy na Hip Hop Kemp).

Hip Hop Kemp 2020 prý určitě nebude v Hradci. Víc zatím neví ani jeho zakladatel. „Cítím, že nutně potřebujeme restart a změnu. Vždyť i návštěvníci už mě oslovili, abychom se na Hradec vykašlali. Je mi jasné, že spousta lidí už náš odchod oslavila a další ještě slavit budou,“ dodává s ironií Maliník.

Letošní ročník měl i další velký problém, brigádníci na hiphopovém festivalu namísto uklízení odpadků šacovali stany návštěvníků. Policii to ohlásili okradení zahraniční návštěvníci. Hlídka pak mladé zloděje dopadla.