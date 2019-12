Matce vybrala z účtu půl milionu, podezírá policie devatenáctiletou ženu

Dcera si podle policistů opatřila bez souhlasu matky přihlašovací údaje do jejího elektronického bankovnictví a její účet „navštěvovala“ opakovaně.

„Po přihlášení se k bankovnímu účtu své matky měla žena převést prostřednictvím dvaadvaceti příkazů v průběhu několika měsíců letošního roku finanční obnos převyšující částku půl milionu korun na svůj účet. Peníze měla žena následně využít pro svou vlastní potřebu,“ popsala policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Mladá žena se po odhalení skrývala, kriminalisté po ní museli vyhlásit pátrání. Nakonec ji před pár dny zadrželi na Náchodsku a obvinili ji z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Soud již ženu poslal do vazby. „V případě uznání viny hrozí ženě až desetiletý trest odnětí svobody,“ doplnila Vlčková. Lidé by si podle jejích slov měli dávat velký pozor nejen na hesla k bankovním účtu, ale také například na přihlašovací údaje k sociálním sítím. Ideálně by je například nikdy neměli ukládat do paměti prohlížeče.