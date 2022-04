Polská S3 míří ke Královci, D11 se opozdí. Kraj zachová v mezidobí výjimky

V roce 2024 se tak polská silnice S3 nebude mít na hranicích na co napojit. Královéhradecký kraj chce problémům čelit mimo jiné tím, že i po roce 2024 zachová systém výjimek a po silnici první třídy na Trutnov nepustí drtivou většinu kamionů nad 9 tun. Budou tak muset přes Náchod jako dosud.

Tempo, jakým Poláci S3 staví, je ohromující. Z celkových 487 kilometrů rychlostní silnice mají dokončeno 397 kilometrů. V současnosti je ve výstavbě 66 kilometrů. Stavbaři základy expresní komunikace už přivedli k Lubawce kousek od českých hranic, další úsek je rozpracovaný na severu země ve Svinoústí u Baltského moře. Celou trasu Polsko plánuje zprovoznit v roce 2024.

Na konci února stavbaři ve skále prorazili 2 300 metrů dlouhý tunel u Bolkówa.

„Je to jedna z největších výzev celého projektu. Na ražbě tunelu pracovali dělníci jedenácti národností 444 dní, nonstop 24 hodin denně. Jediné přestávky byly na Velikonoce a Vánoce,“ sdělila ředitelka Generálního ředitelství silnic a dálnic ve Wrocławi Lidia Markowská na setkání investorů a starostů v polském pohraničí.

V polovině března stavbaři opět začali pokládat asfalt na úseku Kamenná Hora - Lubawka. Dokončená nebo rozestavěná je většina obslužných objektů a přechodů pro zvířata.

Dálnice D11, která se v Královci napojí na S3, se rodí v mnohem větších bolestech a hotová by mohla být nejdříve v roce 2028. Dva nové úseky D11 o celkové délce 22 kilometrů mezi Hradcem Králové a Jaroměří se otevřely v prosinci. Jejich stavba začala v roce 2018 a stála přes čtyři miliardy korun. Další dva navazující úseky k polské hranici se zatím připravují.

„Zpoždění, které příprava stavby D11 nabrala zejména v letech 2010 až 2014, nejde jednoduše dohnat. Nikdo z nás z toho nemá radost,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Pro úsek do Trutnova teprve vykoupí pozemky

Z celkových 113 kilometrů D11 jich zbývá dostavět 40,8. Městský úřad ve Dvoře Králové v listopadu vydal poslední územní rozhodnutí na dvacetikilometrový úsek z Jaroměře do Trutnova, který by podle ŘSD měl stát 12 miliard korun. Bylo to po více než třech letech od podání žádosti. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, úřady řeší odvolání Petra Holubce z Hajnice.

„Ještě letos chceme začít vykupovat pozemky, úsek by se měl realizovat mezi lety 2025 až 2028,“ sdělil Mátl. Mnohem dál jsou přípravy obdobně dlouhého úseku Trutnov – Královec. ŘSD má pravomocné územní rozhodnutí a vykupuje pozemky. V současnosti jich má pod smlouvou zhruba dvě třetiny.

„Neregistrujeme žádný zásadní odpor nebo námitky. Letos požádáme o stavební povolení a na přelomu roku vypíšeme výběrové řízení. Jsem optimistou a věřím, že se tuto velmi důležitou stavbu podaří v příštím roce zahájit,“ informoval ředitel ŘSD.

Stavebně komplikovaný úsek se dvěma tunely bude hotový v roce 2026. ŘSD zároveň pracuje na obchvatech Jaroměře a Náchoda, které oběma městům uleví od tranzitní dopravy. Se zahájením jejich stavby stát počítá v letošním a příštím roce. Obchvat Jaroměře za 1,5 miliardy je už vysoutěžený, získání stavebního povolení komplikuje spor o jeden pozemek.

Co s tím máme dělat, ptají se starostové

Starostové v příhraničí se značnými obavami vyhlížejí rok 2024, kdy Poláci dokončí S3, která se však na bývalém přechodu v Královci nebude mít na co napojit. Na Trutnov se tak po silnici I/16 povalí z Polska tsunami aut. V současnosti na ni mohou automobily do devíti tun a kamiony, které mají od Královéhradeckého kraje výjimku. Těch je podle hejtmanství pouhých 48.

„Silnice není schopna pojmout dopravu z S3. Neumím si představit, že se tam pustí klasická tranzitní doprava. Počítáme s tím, že systém výjimek zůstane zachován do roku 2026, kdy bude hotová dálnice z Trutnova do Královce, a nákladní doprava bude do té doby vedena přes Náchod,“ uvedl hradecký hejtman Martin Červíček (ODS).

Starostové z příhraničí tvrdí, že už teď po vytížené silnici jezdí spousta kamionů nad devět tun, které nemají od kraje povolení.

„Určitě jich je víc než 48. Už teď se potýkáme s problémy. Silnice je úzká, plná zatáček a v zimě velmi těžko sjízdná,“ potvrdila starostka Zlaté Olešnice Eva Kmiećová (nestraník).

Dodržování výjimek by podle hejtmana Červíčka policie měla důrazněji vymáhat.

„Do roku 2024 musíme udělat pořádek,“ upozornil Červíček, který chce kvůli tomuto problému v dubnu uspořádat setkání ministrů dopravy obou zemí.

Problémy očekávají i polské samosprávy. Starosta Kamenné Hory Janusz Chodasewicz tvrdí, že po dokončení expresní silnice S3 se počet nákladních vozů, které městem projedou, vyšplhá na deset až jedenáct tisíc denně: „Neumím si představit, že se tisíce kamionů budou v mé obci vracet. Co s tím máme dělat?“