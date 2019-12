Inspekce odstavila čističku, která patří firmě zasažené výbuchem v Hamru

I přes silnou kritiku, že jsou v ohrožení zdroje pitné vody, společnost Purum od roku 2010 čistí odpadní vody v hradeckém Březhradě. Z tamního bývalého masokombinátu Salma se ztratily odpady, z nichž část měla skončit údajně právě v Hamru.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) už firmě uložila zatím nepravomocnou pokutu. Nyní oznámila, že zastavila chod březhradské čističky. Firma ji totiž podle inspektorů provozovala téměř tři měsíce nepovoleným způsobem, když shromažďovala odpadní vody v nádržích, které pro to nebyly schválené.

Navíc společnost nedoložila, kde skončilo nejméně 1 220 kubíků odpadních vod. Čistírna zpracovávala i odpadní vody s obsahem nebezpečných látek. Konkrétní složení chybějících odpadních vod je však nejasné.

Firmě vypršelo povolení k vypouštění odpadních vod do Labe, a tak si požádala o nové. Krajský úřad Královéhradeckého kraje jí ho však nevydal, a to hlavně kvůli problematickému stavu výpustní kanalizace.



„Od 12. února 2019 minimálně do doby naší kontroly 7. května bylo tedy zařízení provozováno nelegálně. Jde přitom o lokalitu, ve které je velmi vysoké riziko znehodnocení blízkého útvaru podzemních vod využívaného k zabezpečování vody pro lidskou spotřebu,“ uvedl ředitel hradeckého oblastního inspektorátu ČIŽP Lukáš Trávníček.

Podle něj nebylo možné dosáhnout ochrany životního prostředí jinak, než že se čistička zavře. Přitékaly do ní odpadní vody z jiné firmy v okolí, většinu vod tam však Purum přiváželo odjinud. „Nyní je čistírna odstavena z provozu,“ vysvětlil Lukáš Trávníček.

Limity pro vypouštění do Labe jsme plnili, oponoval jednatel

Firma Purum se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala, ministerstvo životního prostředí to zamítlo. Rozhodnutí je tak pravomocné. Do budoucna záleží na tom, kdy firma případně znovu získá povolení ke zneškodňování odpadních vod. Proti pokutě se Purum odvolalo.

Portál iDNES.cz zjišťuje aktuální vyjádření jednatele společnosti Purum Daniela Krafta, na e-mailový dotaz zatím nereagoval a telefon nezvedal.

„Nikdy nedocházelo k ohrožení životního prostředí vypouštěním vyčištěných odpadních vod, které vždy splňovaly limity pro vypouštění do povrchové vodoteče, tedy do řeky Labe,“ odmítl jednatel Kraft pochybení v březhradské čističce v dřívějším vyjádření pro MF DNES.

Podle vedení Hradce by stát měl zasahovat rychleji

Vedení Hradce Králové usilovalo o to, aby zařízení Purum v Březhradu skončilo mimo provoz. Dílčím vítězstvím už dříve bylo bylo, že tam firma směla čistit jen na biologické bázi.

„Jsem rád, že inspektoři zastavili provoz v Březhradu, ale myslím, že by měli být aktivnější. Trvá to řadu měsíců, než zasáhnou. Firma dostala nepravomocnou pokutu, měla předepsáno nápravné opatření, o kterém si myslíme, že nebylo plněno, a navíc to nebylo v souladu s územním plánem, protože v území lze provozovat pouze zařízení bez negativního vlivu na okolí,“ řekl náměstek hradeckého primátora pro oblast životního prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení), který dal podnět k zastavení chodu čističky.

Podle něj je tristní, že stát nemá přehled, kde se „zmizelé“ odpadní vody z Březhradu nyní nacházejí.

„Společnost Purum prokazovala, že část látek odvezla do Hamru, kde došlo k výbuchu, jenže po kontrole v Hamru to v evidenci nesedělo. Víme, s jakým množstvím manipulovali, podle mě by to mělo být na přítěž té události. Také ministerstvo životního prostředí vyjádřilo silné znepokojení, kde byly látky vypuštěné,“ poznamenal náměstek Hanousek.



Při listopadovém výbuchu chemikálií v areálu likvidace nebezpečného odpadu v Hamru na Jezeře na Českolipsku se zranilo osm lidí, z nichž jeden později zemřel. Došlo tam k nečekané chemické reakci. Podle měření tam skladovali například kyselinu sírovou, chlorovodík, nebezpečný sirovodík nebo dimethylsulfid.

„Do ukončení policejního vyšetřování jsme byli požádáni v zájmu zachování objektivity vyšetřovacího procesu nespekulovat o příčinách havárie prostřednictvím médií,“ nechtěl o případných příčinách neštěstí v Hamru mluvit jednatel firmy Purum Daniel Kraft.



I v Březhradě Purum plánoval po přestavbě biologické čistírny provozovat fyzikálně-chemické čištění průmyslových vod, avšak v polovině srpna mu to zamítnutým odvoláním zmařil krajský úřad.

„Záměr měl celou řadu chyb. Například plánovali používat sedmdesát let staré potrubí, které nevyhovělo v tlakových zkouškách v ani jednom zkoušeném úseku. Ohrožení životního prostředí a zejména zdrojů pitné vody pro 200 tisíc lidí bylo až extrémní,” konstatoval zastupitel Pavel Bulíček (Piráti), který z Březhradu pochází.

Desítky nádrží mají i na volně přístupném dvoře v Kuklenách

Po výbuchu v Hamru je pro Hradec citelnějším problémem druhá dobře schovaná provozovna Purum ve městě. Ve dvoře někdejšího areálu Hacar na Pražské třídě v Kuklenách firma v několika desítkách plastových nádrží uchovává chemikálie. Město tak má obavy z nebezpečných chemických reakcí.

Dvůr je volně přístupný a s barely s neznámým obsahem by mohl manipulovat kdokoli. Důvěru nevzbuzuje ani zápach, nepořádek i bazény naplněné černou tekutinou.

„Je to šokující záležitost. Úředníci upozorňovali, že odtud byly vypouštěny látky, že může dojít k chemickým reakcím i s rizikem výbuchu. Provoz byl proto odpojen od kanalizace a zjistily se látky, které tam neměly co dělat. Je to naprosto nevhodné nakládání s látkami v barelech pod širým nebem, něco jako se dělo v Hamru na Jezeře. Jezdí tam cisterna a dochází k různému míchání, až vstávají vlasy hrůzou,“ popsal Hanousek.

Podle něj ani tato provozovna nemá ve městě co dělat: „Údajně je legislativně v pořádku, ale my se domníváme, že není, a proto toho musíme dosáhnout ve správních řízeních.“