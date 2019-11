Nápad na arénu Hradubice by se líbil vedení Hradce, ne tak Pardubicím

V Hradci Králové se z různých důvodů sesypaly všechny tři tendry na stavbu nového stadionu. I proto se zde někteří k nápadu na společnou arénu s Pardubicemi vracejí.



„Zpočátku to znělo skoro jako aprílový žert, nicméně čím víc o tom uvažuji, tím víc mi to přijde jako dobrá myšlenka. Je však jasné, že k tomu musí dospět oba partneři a mně se zdá, že Pardubice chtějí jít cestou oprav svého vlastního stadionu,“ říká hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Přestože máme velmi dobré vztahy, nemůžeme jim nic diktovat, a proto jsme se v soukromém rozhovoru s primátorem Pardubic dohodli, že tu myšlenku zatím rozvíjet příliš nebudeme,“ podotýká hradecký primátor.



Velmi siným argumentem pro společný stadion jsou finanční náklady, které by se mohly dělit napůl. Kdyby Pardubice šly cestou, kterou si vykolíkovaly, neminula by je útrata 430 milionů korun včetně DPH.

Hradečtí zastupitelé naposled schválili výběrové řízení s maximální cenou 740 milionů s daní, obě města dohromady by tedy za dva stadiony vydala téměř 1,2 miliardy.

Společná aréna například v Opatovicích má své plusy, ale i minusy. A ty vidí především pardubický primátor Martin Charvát (ANO).

„Tento projekt považuji stoprocentně za nereálný. Neumím si jej představit z aspektu fanouškovského, využitelnosti i provozuschopnosti. Logičtější je pro mě opravit stadion uprostřed města, na který se lidé pohodlně dostanou autobusem nebo na kole. Neumím si představit, jak by jezdili do Opatovic. Lokalita však má z hlediska hradeckopardubické infrastruktury smysl například pro stavbu akvaparku s nějakým obchodním zázemím,“ domnívá se Charvát.

Symbióza, která funguje

I když Hradec se snaží křísit téměř mrtvý projekt vlastního stadionu a na 28. listopadu svolal konzultace se 12 stavebními firmami, před společnou arénou nechce zabouchnout vrata.

„Ano, stále se snažíme zrealizovat stávající projekt, ale vize společného stadionu je podle mě logická a je potřeba promýšlet všechny varianty. Jednání však ještě nezačala, nejprve bychom se na tom museli dohodnout v koalici,“ upozornila náměstkyně hradeckého primátora Monika Štayrová (ANO).

Rovněž Alexandr Hrabálek si myslí, že tento plán by neměl hned skončit ve skartovačce:

„Trochu nevážně jsem řekl, že Opatovice by byly ideální, protože je tam elektrárna i teplárna, takže kromě trávníku by mohly být i vyhřívané sedačky pro diváky. Sice se tomu můžeme smát, ale nápadu takového stadionu bychom se neměli vzdávat. Vždyť ani v Evropě to není úplně neobvyklá záležitost, že dva kluby mají společný stadion a docela dobře to funguje,“ zmiňuje primátor například římskou symbiózu Lazia a AS nebo Interu s AS na proslulém milánském San Siru.

Vše se ohledně hradeckého stadionu rozsekne v březnu

Pro projekt hradeckého stadionu, který třikrát ztroskotal na výběrovém řízení, jsou nyní důležitá dvě data. Nejprve se město 28. listopadu na hromadné diskusi se zástupci 12 přihlášených stavebních firem bude chtít dozvědět, co by mělo udělat, aby se konečně podařilo najít dodavatele.

Celý problém se má potom rozseknout v březnu: tehdy má náměstek pro investice Jiří Bláha (ODS) předložit návrh na řešení.

Podle radnice by příliš drahý projekt mohl ve čtvrté soutěži ožít díky úpravám dokumentace. Město se bude zabývat také otázkou, zda zakázku vypsat formou Design and Build, což by znamenalo, že dodavatel by pracoval s již hotovou dokumentací pro stavební povolení.

S vypsáním čtvrtého tendru mají největší problém Piráti, kteří neúspěšně navrhovali, aby se pracovalo na stávajícím projektu a zároveň začaly práce na nové architektonické soutěži jako plán B.

„Úřad by na nějakou dobu pracoval na obou možnostech, a kdyby plán pana náměstka Bláhy selhal, nezačínali bychom úplně od nuly. Je to důležité i kvůli termínům. Pokud chceme, aby stavba začala ještě v tomto volebním období, musíme plán B začít řešit hned. Bohužel tento kompromisní návrh neprošel, což v překladu znamená, že ODS a ANO stadion nechce. Projekt stadionu zase vyšumí do ztracena a během tohoto volebního období se zase nic nestane,“ předpovídá pirátský zastupitel Aleš Dohnal.

Votroci sobě: fanoušci by mohli vybrat miliony při adopci

Naopak podle vedení fotbalového klubu FC Hradec Králové by se radnice měla pokusit najít stavební firmu ve čtvrté soutěži.

Klub k tomu hodlá přispět akcí nazvanou Votroci sobě, ve které si zájemci mohou symbolicky adoptovat dílek hřiště o velikosti jednoho čtverečního metru. Základní cena jednoho metru začíná na dvou tisících, nejdražší je pak přesně ohraničený prostor v brankách, kde cena vyšplhá až na 10 tisíc korun za metr čtverečný. Fandové, firmy, ale i lidé z představenstva klubu si již zarezervovali téměř 500 políček.

„Do konce února chceme dát dohromady tolik sponzorských příslibů, aby zastupitelé i veřejnost viděli, že o stadion má zájem opravdu více lidí než jen těch 500 bláznů, o kterých někteří mluví,“ říká Pavel Křížek, člen představenstva fotbalového klubu, podle kterého by se díky iniciativě mohlo podařit vybrat 16 až 17 milionů korun.

„Za to by se určitě dal pořídit třeba špičkový nezávislý stavební a finanční dozor nad touto obří stavbou, který zaručí, že se nebude plýtvat veřejnými prostředky a že celý proces bude maximálně transparentní,“ dodává Křížek.