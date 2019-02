Policie v Krkonoších řeší herní krajinu u Portášek, dotace je zmražená

Přestože policie už od roku 2017 vyšetřuje dotační projekty v Peci pod Sněžkou a na konci letošního ledna obvinila deset osob včetně peckého starosty Alana Tomáška (SNK Sněžka) a bývalého ředitele Správy KRNAP Jana Hřebačku, stále nikdo oficiálně neřekl, o co konkrétně se kriminalisté zajímají.

Všechno však nasvědčuje tomu, že jde o herní krajinu Pecka ve Velké Úpě. Loni v červenci se stala hlavní turistickou novinkou v Krkonoších, jen o pár týdnů později se nad originálním projektem stahoval stín dotačního podvodu.



Téměř třicetimilionová dotace na herní krajinu stále nebyla proplacena a její vyřizování úředníci kvůli policejnímu vyšetřování zastavili. MF DNES shrnula dosud známá fakta, která předcházela a následovala říjnovou policejní razii v Krkonoších (podrobnosti o razii v článku Na Trutnovsku zasahuje policie, od Správy KRNAP si vyžádala dokumenty).

Pec pod Sněžkou o velkých investičních projektech, jejichž součástí je také herní krajina, nahlas mluvila v roce 2016. V té době mají náklady na stavbu dvou parkovacích domů a atrakce na Portáškách dosáhnout 400 milionů korun. Polovinu chce radnice zaplatit z eurodotací. Na první pokus se nedaří peníze z Bruselu na postavení herní krajiny získat a město v roce 2017 projekt o rok odkládá.

V květnu následujícího roku se u horní stanice lanové dráhy skutečně začíná stavět a Pec má vyjednanou dotaci 29 milionů z přeshraničního programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014–2020. Partnerem projektu je polské město Karpacz, které staví obdobnou tematickou trasu na druhé straně hranice.

O tři měsíce později je soubor herních prvků s modely krkonošských zvířat ve Velké Úpě dokončen, slavnostní otevření se koná 21. července.

Ve stejné době začínají dělníci dole v údolí u čerpací stanice stavět první parkovací dům, na který město také chce získat peníze z Evropské unie.

Závažná hospodářská činnost

Za další tři měsíce policisté zasahují na několika místech včetně městského úřadu v Peci pod Sněžkou a zabavují dokumenty. Hovoří o „závažné hospodářské trestné činnosti na Trutnovsku.“

Média spekulují, že by se to mohlo týkat parkovacích domů a také nedávno otevřené herní krajiny Pecka. Kriminalisté si podklady vyžádají i na Správě KRNAP. Její mluvčí Radek Drahný v té době říká:

„Správa parku není hlavní příčinou vyšetřování, jsme sekundárním prvkem ve vyšetřování a poskytujeme policii podklady.“ Zástupci firem Garden Line a Ingeniring Krkonoše, které hřiště na Portáškách stavěly a projekt administrovaly, odmítají, že by se jich vyšetřování týkalo.

VIDEO: Herní krajina Pecka ukazuje nejznámější zvířata Krkonoš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na listopadovém ustavujícím zasedání peckého zastupitelstva Alan Tomášek pronese, že nově zvolení zastupitelé nebudou schopni naplnit volební program, protože město má potíže získat dotace. Přesně za tři měsíce od krkonošské razie policie zahajuje trestní stíhání devíti lidí a jedné právnické osoby. Kromě dalších obviní starostu Tomáška a bývalého šéfa ochranářů Jana Hřebačku, který v čele správy národního parku skončil v závěru roku 2017.

A i poté, co starostu východokrkonošského střediska kriminalisté předvedou v poutech k výslechu, není jasné, co přesně policie vyšetřuje. Už ale je o něco konkrétnější. Tehdejší tiskový mluvčí krajské policie Jan Čížkovský hovoří o podezření ze spáchání „dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie“.

Obvinění podle policie porušili „legislativu v oblasti správy majetku státu, stavebního řízení a ochrany životního prostředí. Zmíněné podezření ze spáchání trestné činnosti se vztahuje k městu Pec pod Sněžkou a území svěřenému do péče Správy Krkonošského národního parku.“

Přestože policie stále nechce prozradit, u kterého projektu k pokusu o dotační podvod došlo, je téměř jisté, že vyšetřování míří k herní krajině. Právě na tento projekt Pec vyjednala evropskou dotaci a navíc se nachází ve II. zóně národního parku, tedy na území, slovy policie, svěřeném do péče Správy KRNAP.

Podle dokumentů, které jsou veřejně dostupné na stránkách dotačního programu Interreg V-A, společný projekt „herních krajin“ Pece a Karpacze oficiálně skončí na konci roku 2020. Klíčové je, že dosud nedošlo k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace.

„Z tohoto důvodu nebyla proplacena žádná část projektu. Projekt je vždy předkládán a administrován jako jeden celek, tedy česká i polská část. Vzhledem k policejnímu vyšetřování byla administrace projektu pozastavena,“ potvrdil Vilém Juránek, vedoucí oddělení kanceláře generálního ředitele Centra pro regionální rozvoj České republiky. Centrum plní v programu Interreg V-A roli společného sekretariátu, přijímá a hodnotí projekty a také kontroluje výdaje.

VIDEO: Známá zvířata Krkonoš jsou tahákem herní krajiny Pecka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle hlavní mluvčí krajské policie Ivany Ježkové vyšetřování kauzy zabere delší dobu a nyní se nedá říct, kdy by se případ mohl dostat k soudu: „Je zde hodně dokazování a znaleckých posudků, náročnost vyšetřování spočívá ve velkém počtu obviněných. Je to poměrně komplikovaný případ a vyšetřování nějaký čas potrvá. Určitě to nebude otázka týdnů, tak jako tomu je u jednodušších případů.“