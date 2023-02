Nové vedení Hradce prověří podezřelý obchod s lukrativními pozemky u Aldisu

Protože vláda města se obměnila a nastoupili Piráti anebo lidé z hnutí Rozvíjíme Hradec, kteří upozorňovali na závažné etické problémy celého obchodu, začala radnice smlouvy a jejich oboustrannou výhodnost prověřovat. Důležité je, že revize se děje s vědomím společnosti Stako.

„Protože máme souhlas od pana Petra Kuldy (zakladatel Staka – pozn. red.), a domluvili jsme se tak i v nové vládě města, pracuje se na revizi. Považuji to za rozumný kompromis, protože například Piráti smlouvu hodně kritizovali. Revize a cesta nového posudku je podle mě jediný správný postup, který nechceme odkládat. Je to téma nejbližších týdnů,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Byl to právě její Hradecký demokratický klub, který loňskou dohodu o směně podpořil. Přitom jej nezavazoval vděk stavební firmě za sponzorské finanční dary jako v případě ODS, hnutí ANO nebo KDU.

Politický sponzoring je jedna rovina etických potíží. Druhou je nízká cena. Hradec měl za exkluzivní půdu dostat mezi šesti až sedmi tisíci korunami za metr čtvereční. Podle některých kritiků tak město obchodem prodělalo až desítky milionů korun, protože v případě veřejné soutěže mohlo dostat až trojnásobek. Cenu stanovil posudek objednaný kupujícím.

Plusem směny jsou však parcely Staka na Novém Hradci a v Malšovicích. Město je nutně potřebuje k proměně vytížené křižovatky Brněnská – Na Brně či k rozšíření dětského hřiště u kuželkárny. Stako má navíc povinnost u Aldisu na získaných pozemcích postavit veřejné parkoviště pro 220 aut.

Náměstek chce jednoznačnou shodu

„Se Stakem jsme v kontaktu, vedli jsme už několik jednání a pracujeme na vzájemné smlouvě. Chceme si dát na papír, co je obsaženo v dokumentaci pro územní rozhodnutí, abychom měli jistotu, že bude postaveno to, co chceme. Současně pracujeme na revizi posudku smluv. Až bude hotovo, sedneme si, porovnáme ceny, a pak už nic nebude bránit podpisu. Než to však uděláme, chtěl bych, abychom to projednali minimálně v koaličních zastupitelských klubech, ale ještě raději bych byl, kdyby byla jednoznačná shoda a zastupitelstvem to prošlo v pohodě,“ zdůraznil Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky i pro oblast majetku města.

Vyladění smluv nabylo na důležitosti už od loňského června, odkdy se město stalo jediným vlastníkem Aldisu. Od dvou odborových svazů koupilo 51,45 procenta akcií za 26,36 milionu korun a do představenstva i dozorčí rady jmenovalo výhradně své zástupce.

„Smlouvy v původním znění pro město výhodné nebyly a nejsem fanoušek té směny. Pokud by však došlo k nějakému narovnání v hodnotě směňovaných pozemků, Hradec díky tomu získá pozemky, které potřebuje,“ řekl předseda dozorčí rady Kamil Kubica (Piráti).

„Bohužel neznám obsah smlouvy o směně pozemků, revize smlouvy z pohledu cenových režimů a jejich aktualizace na současné podmínky se však nabízí,“ uvedl předseda představenstva a současně ředitel kongresového centra Aldis Tomáš Faltus.

Výhody směny však podle radního Oldřicha Vlasáka (ODS) převažují. „Lokalita u Aldisu je zatížena velkým nedostatkem parkovacích ploch, a proto k ceně pozemku musíme připočítat 220 parkovacích míst. V Malšovicích zase jde o rekonstrukci ulice Na Brně a křižovatky Brněnská a také o projekt dětského hřiště u kuželkárny. Navíc zbrzdit výstavbu u Aldisu by nebylo vhodné, zvlášť když jsme koupili akcie společnosti Aldis a máme zájem podpořit kongresové centrum. Ta lokalita potřebuje rozvoj. Jestliže tu máme investora, který je ochoten investovat, a je jím hradecká firma, která si nemůže dovolit z projektu utéct, měli bychom jí dát šanci,“ míní Vlasák.

Aldis bude potřebovat investice

Radnice za nákup Aldisu dosud utratila přes 26 milionů korun. Jenže to je možná jen začátek. Kolem deseti tisíc metrů čtverečních pozemků, na nichž se včetně parkoviště rozkládá, totiž stále vlastní stát a město by mohly stát více než 70 milionů. Další dosud nevyčíslené výdaje by znamenaly nezbytné opravy.

„Aldis byl udržován z vlastních prostředků, na hlavu nám nic nepadá, a je tedy v dobrém stavu. I přes dobré vybavení jsou ale investice potřeba, například do modernizace technologií nebo sedaček v hlavním sále,“ uvedl Kubica.

„Do budovy se vkládalo průměrně 2,2 až 3,5 milionu korun ročně v závislosti na hospodářských výsledcích, takže není potřeba něco řešit akutně. Do budoucna se však určitě nabízí revitalizace Velkého sálu včetně hlediště nebo rekonstrukce klimatizačního zařízení s úpravami vzduchotechniky,“ upozornil Faltus.

V případě desítek milionů za pozemky radnice zkoumá možnosti, jestli by například změna statusu z akciové společnosti nevedla k bezplatnému převodu nebo aspoň podstatně nižší ceně.

„Situaci pozemků pod budovou a parkovištěm budeme muset vyřešit. Tyto pozemky vlastní stát a Aldis za ně musí platit nájemné zhruba tři miliony korun. Jejich předpokládaná hodnota je 72 milionů korun, což je v současnosti pro město velmi vysoká částka. Cena těchto pozemků v centru města však s největší pravděpodobností nikdy neklesne, jejich nákup by tak pro město byl investicí do budoucna,“ míní někdejší náměstek pro správu majetku města Pavel Marek (ANO).