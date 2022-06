Za sponzorství pozemky, výhodná směna je v Hradci terčem kritiky

Důkazem je například parcela na Novém Hradci, která je k mání za více než 19 tisíc korun za čtvereční metr. Na Slezském i Pražském Předměstí, v Roudničce nebo Lochenicich se stavební pozemky prodávají za cenu od šesti tisíc za metr. Za přibližně stejnou cenu však hradecká radnice prodala svůj půdní majetek v centru města.

Od Hradce jej za cenu mezi šesti až sedmi tisíci korunami za metr koupila stavební společnost Stako. Pozemky jsou u centra Aldis a firma je potřebuje hlavně ke stavbě dalšího hotelu těžícího například z kongresové turistiky.

Někteří hradečtí zastupitelé však v této souvislosti poukazují na pozoruhodné okolnosti. Společnost Stako je významným sponzorem politických stran. Občanská demokratická strana od ní od roku 2014 do předloňska dostala 250 tisíc korun. Na účtu hnutí ANO v roce 2016 od ní přistálo 220 tisíc a pro KDU v roce 2020 50 tisíc. Není bez zajímavosti, že všichni přítomní zastupitelé těchto subjektů byli až na jednu výjimku pro transakci.

Na druhou stranu stavební firma ve složité pozemkové směně dala Hradci Králové k dispozici své parcely na Novém Hradci a v Malšovicích. Město je nutně potřebuje k proměně vytížené křižovatky Brněnská - Na Brně či k rozšíření dětského hřiště u kuželkárny. Stako má k tomu povinnost u Aldisu na získaných pozemcích postavit veřejné parkoviště pro 220 aut.

Protislužba za sponzoring?

Pro některé zastupitele přesto směna představuje vážný etický problém, a to nejen kvůli údajně příliš nízké ceně. Tu mimochodem stanovil posudek objednaný kupujícím.

„Ceny raketově rostou a momentálně se pohybují o několik tisíc korun za metr výš. Reálnou cenu by ověřilo jedině výběrové řízení, které koalice ODS a ANO odmítla. To vyvolává pochybnosti, protože společnost Stako obě strany v minulých letech sponzorovala. Platí to i pro lidovce, kteří pro směnu rovněž hlasovali,“ říká Pavel Vrbický (Piráti).

Podle něj prodej výrazně komplikuje podobu budoucí zóny u Aldisu: „Developerovi stačí dodržet velmi obecnou územní studii. Už neovlivníme, v kolika patrech se bude parkovat nebo počet a rozlohu komerčních ploch. Kromě zjištění reálné tržní ceny by to byl největší benefit otevřené soutěže. O tak lukrativní pozemky by byl mezi developery zájem a odpadly by pochybnosti, že je prodej pozemků protislužbou za sponzoring politických stran.”

Na údajně extrémně nevýhodné podmínky, na kterých město prodělá desítky milionů korun, upozorňuje také Martin Hanousek (Změna a Zelení).

„Kdyby se ty pozemky soutěžily, získáme asi dvakrát až třikrát vyšší cenu, odhadem jsme tedy prodělali desítky milionů korun. Osobně bych viděl tuto lokalitu jako ideální pro městem založenou městskou developerskou společnost, aby zde stavěla byty, ale na to potřebujeme pokrokověji myslící zastupitelstvo,“ míní Hanousek.

Dále poukázal na to, že město v transakci koupilo za přemrštěnou metrovou cenu asi 3,5 tisíce bažiny v lokalitě Na Plachtě. Přitom podle smlouvy z roku 2004 je radnice mohla mít od Staka za jednu korunu za metr.

Proti směně nejen vystoupil, ale i hlasoval Jan Holásek (nez.). Také podle něj je nevýhodná pro celou zónu Aldis, protože město přichází například o možnost redukovat tu parkování.

Nevýhodnost podle něj jen umocňuje fakt, že Hradec se minulý týden stal jediným vlastníkem kongresového centra Aldis: „Ten záměr není pro město dobrý. Nelze nemít pochybnosti o znaleckých posudcích, o tom jak byly vyhotoveny a k jakým závěrům docházejí. Když se podívám na posudek na pozemky města, nelze se nepodivovat nad tím, že je starý půl roku. Za tu dobu se ceny nemovitostí podstatně změnily. Přitom lokalita Na Brně zdaleka není tak exkluzivní jako lokalita Aldis. Stálo by za to zamyslet se nad revizním posudkem.“

Směna načíná rekonstrukci kritické křižovatky

Směna kromě jiného umožní rekonstrukci kritické křižovatky Na Brně. Právě tu si před dvěma lety de facto vymohla petice proti stavbě zhruba 270 metrů dlouhé spojky vedoucí okrajem přírodní památky Na Plachtě. Tato kauza spoluzavinila rozpad hradecké koalice, když se stala roznětkou odchodu Změny a Zelených.

Podle dopravní studie současná křižovatka Na Brně - Brněnská nevyhovuje rostoucímu provozu spojenému s boomem sídliště za továrnou Petrof, ale problém vyřeší její rozšíření. Směnou za těchto okolností odsouhlasila i komise pro majetek města a byl pro ni také šéf výboru pro územní plánování Oldřich Vlasák (ODS).

„Lokalita u Aldisu je zatížena velkým nedostatkem parkovacích ploch, a proto k ceně pozemku musíme připočítat těch 220 parkovacích míst. V Malšovicích zase jde o rekonstrukci ulice Na Brně a křižovatky Brněnská a také o projekt dětského hřiště u kuželkárny. Výbor pro územní plánování projednal rozšíření hotelu Aldis, tyto pozemky jsou nutné i pro tuto výstavbu. Zbrzdit ji by nebylo vhodné, zvlášť když jsme koupili akcie společnosti Aldis a máme zájem podpořit kongresové centrum. Ta lokalita potřebuje rozvoj. Jestliže tu máme investora, který je ochoten investovat a je jím hradecká firma, která si nemůže dovolit z projektu utéct, měli bychom jí dát šanci. Máme s ní navíc dobré zkušenosti,“ podporuje obchod mezi městem a Stakem Vlasák.

„Nedělejme si iluze, že město samo postaví byty, které tolik potřebuje. Je potřeba podpořit podnikatele, kteří jsou schopní město posunout dál,“ přidává se i Věra Pourová (ANO).

220 míst = asi 100 milionů korun

Dohoda je „vyvážená a vyvolaná požadavky města“ také podle Petra Kuldy, zakladatele a ředitele společnosti Stako. Podle něj je v pořádku i cena za parcely u Aldisu, protože ke stejné ceně jako posudek firmy dospěl i znalec Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stejně tak je podle něj vyrovnaná i částka za pozemky pro směnu na Novém Hradci.

„Navíc stavební povolení na stavbu u Aldisu nebude vydáno, pokud nebudou vybudována parkovací místa. Zřízení 220 parkovacích míst je investice kolem sta milionů korun, takže cena pozemků se tím navyšuje,“ říká Kulda.