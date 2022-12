Strýc bez synovců, trenér bez hráčů. Švédům proti Česku chybí dvojčata

Obránce Mattias Hävelid na osmnáctkách švédský tým táhl, dokonce si udržel bilanci dvou bodů na zápas a v tabulce celkové produktivity turnaje skončil jen za krajanem Jonathanem Lekkerimäkim.

Jenže v této sezoně odehrál za Linköping jen dva zápasy a trápí ho vleklé poranění zad. To ho také vyřadilo z možnosti zahrát si na šampionátu juniorů, a patří tak k jedné z největších vynucených absencí Švédů.

Kvůli zranění chybí ještě Elias Salomonsson, zůstat v Americe se rozhodl Simon Edvinsson. Obranu tak musel Hävelid senior lepit na poslední chvíli.

Ještě v létě mohl uvažovat o tom, že jedničkou Švédů po odchodu Jespera Wallstedta do zámoří bude jeho synovec Hugo. Aby ne, vždyť se stal nejlepším brankářem mistrovství světa do osmnácti let, finále proti Američanům zachránil především on.

„Jejich brankář byl úžasný. Je to hvězda,“ prohlásil po prohraném boji o zlato Rutger McGroarty.

Jenže podzim brankáři nevyšel. S juniorským týmem Linköpingu se propadl do herní krize a se špatnými výsledky souvisí i špatná individuální čísla.

Úspěšnost zákroků nedosahuje ani 92 procent, vítězství slavil jen sedmkrát z 21 zápasů, do kterých nastoupil. Proto místo do Kanady zamířil jen na reprezentační kemp devatenáctky.

„Hugovi se sezona zatím nedaří, na mistrovství by dostal jen pozici trojky, takže je pro něj asi lepší zůstat doma ve Švédsku a chytat víc zápasů za svůj tým,“ píše respektovaný novinář Uffe Bodin.

Místo neohrožené jedničky juniorů převzal Carl Lindbom, záda mu kryjí Ian Blomquist a Marcus Brännman.

Švédové se tak musí spoléhat na jiné hráče - ale zatím mohou být v klidu.

Úvodní duel na šampionátu zvládli proti slabému Rakousku s přehledem, dokonce ještě lépe než čeští hokejisté. Nasázeli totiž jedenáct branek, hned čtyři hráči posbírali tři body.

Švédští hokejisté do 20 let se radují z gólu do sítě Rakouska.

Pozici vrchního nahrávače na přesilové hře zdárně převzal po Mattiasovi Hävelidovi Ludvig Jansson, sekunduje mu mladíček Axel Sandin-Pellikka.

Proti Německu už švédská produktivita drhla, nicméně přestože vyhráli jen 1:0, po většinu času Němce do velkého množství šancí nepustili. Až ve třetí třetině, která se jim hrubě nepovedla, musel Lindbom vytáhnout pár nadprůměrných zákroků.

„Měli jsme dobré šance v přesilovkách, ale tu pět na tři jsme zcela promarnili. Přišlo mi, že jsme se oproti zápasu s Rakouskem až příliš na sílu tlačili dopředu a ztratili jsme chytrost,“ komentoval výkon švédský kouč.

„Nakonec jsme vyhráli na morál, což budeme potřebovat v následujících dvou zápasech. Čekají nás jednoznačně dva lepší týmy,“ vyhlíží duely s Českem a Kanadou.

Poprvé na turnaji čeká Švédy soupeř z kategorie těch těžších. Čechům se daří a po dvou vyhraných zápasech se rozhodně nebudou severského soupeře bát.