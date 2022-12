Expert Varaďa: Kanada nechtěla hrát, ale ukázat se. Má rada? Ulevit obraně

Jsem rád, že jsem si proti Kanadě přivstal a celý zápas vydržel. Výsledek 5:2 je skvělý. Je to stále jen začátek turnaje. Kluci na to navázali výhrou proti Rakousku. Je to tým, který by měli porážet.

Rakousko už o den dříve dostalo velký příděl. Je to tým, který není tolik kvalitní a nemá ambice. Vnímám, že jsou hlavně rádi, že na turnaji vůbec jsou. Kdyby měl soupeř v kádru tři nebo čtyři hráče z prvních dvou kol draftu, dokázali by nás trošku víc potrápit. Teď jsme byli v situaci, že jsme se mohli kopnout do zadku jedině sami zbytečným zaváháním a ztrátou bodů.