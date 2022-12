Díky, nepojedu. Švédům schází obr v obraně, vybral si odlišnou cestu než Jiříček

„Rozhodl se tak spolu s celou organizací Detroitu,“ sdělil kouč na nominační tiskové konferenci. Důvody odmítl zveřejnit, prý je ale respektuje.

Nic jiného mu ostatně nezbývalo, musel rychle reagovat, protože zranění na turnaj nepustila Eliase Salomonssona a Mattiase Hävelida, kteří se měli starat o produktivitu v obranných řadách. I proto absence Edvinssona bolí o to víc.

„Dodal by zkušenosti, dovednosti a hlavně vůdčí schopnosti,“ zmínil trenér jeho přednosti.

„Sám jsem se do Detroitu vypravil, abych si s vedením a Simonem popovídal. Ale stejně je nejdůležitější odpověď ano, nebo ne, a já bohužel obdržel ne. Rádi bychom ho v týmu měli, ale bohužel nemůžete mít v životě všechno,“ povzdechl si.

Přitom Edvinsson plnil na letním mistrovství světa funkci asistenta kapitána. Céčko přišili Emilu Andraemu, druhým asistentem byl Ake Stakkestad, oba hráči ročníku 2002, kteří na aktuální šampionát už nemohli být z důvodu věku nominováni.

Vše tak nasvědčuje tomu, že se Edvinsson skutečně měl stát kapitánem švédského výběru.

Švéd Simon Edvinsson bojuje o puk s Finem Robym Jarventiem v semifinále MS do dvaceti let.

O případné roli v týmu musel od trenéra vědět, přesto odmítl. Lze jen spekulovat, jaký podíl na finálním rozhodnutí měl on sám a jaký organizace Red Wings.

„Podle mě by mělo být jakousi podmínkou, aby všichni juniorští hráči hráli na mistrovství světa. Je to poslední revanš za výchovu, kterou jim švédský hokej poskytl během jejich dětství a juniorských let. Přinejmenším jsem doufal, že hrát za národní tým bude ještě v juniorském věku velká věc a že hrát na světovém šampionátu bude pocta,“ napsal ve svém komentáři pro expressen.se novinář Sanny Lindström.

Rozumným důvodem pro odmítnutí může být fakt, že se Edvinsson už chce plně soustředit na kariéru mezi muži a nechce se opět vracet k juniorům. Sebevědomí nepostrádá, díky svým fyzickým parametrům umí být dominantní, a nějaký prostor na vyhrání tedy nepotřebuje.

Ovšem pořád hraje „jen“ na farmě v Grand Rapids, na premiéru v áčku stále čeká a nedá se předpokládat, že by brzy nastoupil v dresu Red Wings. Ti totiž v kádru nechávají hned osm obránců, kteří se střídají o pozici především ve třetím obranném páru.

„Aniž bych chtěl Edvinssona jakkoli hanit, mistrovství světa by mělo být pro juniorského hráče samozřejmostí, pokud už nehraje v NHL. Nedokážu si představit, že by mu tohle nějak uškodilo ve vývoji nebo snad sebralo možnost prosadit se v budoucnu do A-týmu Detroitu,“ myslí si Lindström.

MS hokejistů do 20 let příloha iDNES.cz

Jeho absence ovšem jistě uškodí švédskému výběru a obraně především. Menšího strašáka představuje první přípravný zápas týmu proti silným Američanům, kteří vyhráli jednoznačně 5:1. Švédové se zmohli jen na jeden přesilovkový gól.

Ovšem kdo ví, jestli by Edvinsson dokázal pomoci, pokud by měl tým posílit až těsně před šampionátem. Do posledních dvou duelů farmy v Grand Rapids nenaskočil poté, co v zápase proti Hartfordu odstoupil po druhé třetině.

A právě až na Štědrý den se má k českému národnímu týmu připojit David Jiříček, který má na farmě Columbusu o mnoho lepší statistiky než Edvinsson u Grand Rapids. Dokonce už nakoukl do NHL, kde nezklamal.

David Jiříček (uprostřed) prožil v zápase s Bostonem svůj debut v NHL.

A i s ohledem na případné zamítnutí odjezdu k juniorům to mohlo vypadat hůř než v Edvinssonově případě. Blue Jackets se totiž potýkali s mnoha zraněními mezi obránci, tudíž pozvánka mezi elitu v NHL nebyla nereálná.

Přesto se Jiříček rozhodl na šampionát juniorů odcestovat, Columbus zjevně toto rozhodnutí podpořil. Je sice o rok mladší než Edvinsson, nicméně fyzické parametry a dopady na své týmy mají takřka totožné.

Jiříček překonal v AHL bilanci bodu na zápas, v čemž mu patří čtvrté místo mezi všemi obránci soutěže, Edvinssona najdete o padesát pozic níže.

Zatímco Edvinsson upřednostnil klubismus a svou kariéru, Jiříček se pokusí pomoci českému týmu získat po sedmnácti letech cenný kov z juniorského šampionátu.