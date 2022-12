Že by nastal čas? Snový start juniorů dává víru, že může přijít blyštivý průlom

Po dlouhých 22 letech na ně navazuje současná výprava trenéra Radima Rulíka. „Já historické statistiky vůbec neznám,“ ošije se. Pak ale přizná: „Nečekali jsme, že po dvou zápasech budeme mít šest bodů.“

Na Štěpána mladí Češi šokovali hokejový svět, když v Halifaxu před nažhavenými kanadskými fandy vyřídili domácí favority 5:2. V noci na středu zase zdemolovali 9:0 nebohé Rakušany. A po dvou zápasech mají jisté play off.

„Druhý zápas ve dvou dnech bývá ošemetný. Kluci ho ale zvládli výborně. Hráli zodpovědně a vytvořili si ohromnou spoustu šancí,“ libuje si Rulík.

Vychvalovat může i jednotlivce. Brankář Suchánek kromě bravurní úspěšností šplhající k 96 procentům vlastní i tři asistence (!), s nimiž se po středě řadil do první desítky bodování celého turnaje. „Je to náhoda,“ usmívá se. „Jen odehraju puk a pak jen doufám, že útočníci dají gól.“

Proti Rakousku válel hlavně první útok. Hbitý Kulich nasázel hattrick, centr Šapovaliv posbíral čtyři asistence, nápaditě si počínal i Šalé. Vyspěle působí obrana v čele s Jiříčkem, Svozilem či Špačkem.

„Jsem strašně rád, že jsme první zápasy takhle zvládli,“ říká Rulík. „Jsme rádi i za trochu klidu. Nebudeme v presu a stresu. S kolegy budeme na tým působit tak, abychom ho připravili na dalšího soupeře.“

Ve čtvrtek od 19.30 hodin vyzvou neporažení junioři silné Švédy, kteří Rakušanům nasázeli dokonce 11 tref. Na silvestra zakončí skupinu Češi proti Německu.

Švédsko - Česko čtvrtek 19.30 online

Vleklá doba bez úspěchu značí, že fandové při sebemenším záchvěvu hledí ještě dál. Až k medaili, na niž juniorská reprezentace čeká od ledna 2005. „Teď už můžeme říct, že o ni budeme bojovat, protože se dostaneme do play off,“ pousměje se kouč Rulík. Jeho souboru ani dvě následující porážky nevyfouknou jedno ze čtyř postupových míst do čtvrtfinále, které je na programu po Novém roce.

„O tři medailová místa v podstatě hraje pět zemí,“ odhadoval před startem šampionátu Václav Varaďa. Úspěšný hokejový kouč, jenž dřív juniorskou reprezentaci vedl, rozebírá sledovaný turnaj jako expert pro iDNES Premium. Ve svém posledním komentáři krajany chválí a nabízí i návod, který je přiblíží úspěchu. „Líbilo by se mi, kdybychom ulevili obraně. Chce to víc podržet kotouč v útočném pásmu, získat přesilovku nebo soustavnější tlak,“ píše Varaďa.

„S vyhlídkou posunu do další fáze k náročnějším zápasům je důležité hrát a ukrajovat minuty v útočném pásmu. Tam padají branky, tam se rodí fauly, tam soupeři berete sílu.“

Dosavadní slibné výkony nepředstavují jedinou naději na blyštivý český průlom. Na turnaji chybějí Rusové, jejichž vojska drancují Ukrajinu. V sousední skupině, z níž vzejde čtvrtfinálový sok pro Čechy, se z medailových adeptů nacházejí už jen Američané s Finy.

Čtvrteční bodový zisk se Švédy by zvýšil pravděpodobnost na schůdnější čtvrtfinálovou variantu – proti Lotyšům, Slovákům či Švýcarům, s nimiž ovšem mladíci v přípravě před šampionátem prohráli.

Lepší umístění ve skupině nabízí i benefit, že se tým nemusí na čtvrtfinále stěhovat z Halifaxu do Monctonu. „Určitě by bylo lepší zůstat tady, kde to známe,“ kývne gólman Suchánek.

Setrvání by nahrávalo jiné změně. Že se Češi po letech vrátí ze šampionátu s medailí.