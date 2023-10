Menší, ale luxusnější. Síň slávy bude v centru Prahy, má přilákat více lidí

Video, jak si brankářská legenda na konci května odváží v nákupním košíku výstroj ze Síně slávy v Galerii Harfa, vzbudilo pozornost i v zámoří. I kvůli těmto záběrům čelil svaz v čele s Aloisem Hadamczikem kritice.

„Nejprve je třeba se omluvit hokejovým legendám i médiím, dosud jsme si ohledně tohoto tématu počínali velmi stručně,“ prohlásil na úvod generální sekretář Jan Černý.

Posléze zopakoval, že svaz sáhl ke stěhování z ekonomických důvodů: „Roční provozní ztráta se pohybovala ve výši 14 milionů korun, k tomu přidejme nájemné či energie a dostali jsme se k opravdu závratné částce. Teď budeme na sedmnácti procentech původních nákladů.“

Haška potěšilo nadšení, s jakým odpovědní lidé na nové Síni slávy pracují. „Chceme ji obnovit na co nejlepší úrovni. V Harfě nebyla taková návštěvnost, ale věřím, že teď si do ní najde cestu mnohem víc lidí,“ uvedl bývalý gólman, jenž v průběhu setkání s novináři odběhl k zubaři.

Bývalý hokejový brankář a člen Síně slávy Dominik Hašek.

Na tiskovou konferenci v hotelu Stages dorazil i bývalý československý reprezentant Jaroslav Pouzar či manažer Síně slávy Bedřich Ščerban.

Podle něj by k otevření mělo dojít v březnu příštího roku. „Je možné, že to bude až v dubnu,“ upřesnil Jan Mišák ze společnosti XLab, jejíž projekt zvítězil ve výběrovém řízení.

Zároveň zdůraznil, že do Síně slávy chce přilákat co nejvíce turistů. Hodlá ji ukazovat i na jiných stadionech, přeje si, aby byla fanouškům co nejblíž: „Nechceme hernu či muzeum, ale chrám – Olymp.“

Web iDNES.cz informoval o stěhování do ulice Nekázanka už na konci srpna. Svaz by měl údajně platit měsíční nájem okolo 200 tisíc korun, ve hře bylo i obchodní centrum Palladium.

Síň slávy bude nově dostupná i ve virtuální realitě. „Dnešní mladá generace žije jinak, než jsme žili my. Tudíž jsme pracovali se záměrem, jak ji oslovit. Ve spoustě věcí budeme unikátní, protože jsme doteď na příliš mnoho podobných projektů nenarazili,“ prohlásil Ščerban.

„Díky propojení s virtuální realitou dovedeme Síň slávy přenést do každého obývacího pokoje,“ doplnil jej Mišák.

Tisková konferenci k aktuálnímu stavu nové Síně slávy českého hokeje. Na snímku ukázka prohlídky pomocí virtuální reality.

Podle Pouzara potřebuje Síň slávy především lepší propagaci než v minulých letech: „Je to strašně důležité, reklamu musí mít po celý rok, aby rodiny při porcházkách v centru věděly, kam zajít. Bylo by fajn pořídit třeba televizní šoty, které by se promítaly na stadionech.“

Příští středu svaz chystá další tiskovou konferenci, kde odtajní novou podobu očekávaných dresů národního týmu a také nominaci na první reprezentační akci – Karjalu. Minulé úterý vedení Českého hokeje zase hostilo brífink před zahájením sezony.