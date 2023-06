Svaz schválil stěhování Síně slávy, kamennou chce do roka otevřít v centru Prahy

S historicky prvními bronzovými medailemi z mistrovství světa se dnes do Prahy vrátili čeští parahokejisté. Od...

POHLED: Jak naložit s Jalonenem? Odklad rozhodnutí jen přiživí dohady

Často a rád po zápasech používá anglickou větičku: „We have to analyse.“ Není to jen fráze, Kari Jalonen se vskutku...