Ščerban o Síni slávy: Nepočítáme, že bude vydělávat. Svaz řešil tři varianty

Několikrát zopakoval, že aktuálně stojí Síň slávy v podobě studie a ne finální verze. Na tiskové konferenci předvedla společnost XLab, která vyhrála výběrové řízení, několik 3D návrhů a novináři si mohli pomocí brýlí prohlédnout také prostory ve virtuální realitě.

Gró projektu však tkví v přesunu kamenné podoby a také úlevě svazového rozpočtu. „Není tajemstvím, že jsme řešili i jiná místa, třeba Palladium. Vždycky jsme se setkali s velkou vstřícností. Tento subjekt není komerční, takže nepočítáme, že Síň slávy bude vydělávat. Byli bychom rádi, kdybychom se dostali na nulu,“ prohlásil Ščerban upřímně.

V čem Nekázanka předčila Palladium?

Nekázanka má tu výhodu, že je přímo na ulici a má lepší bezbariérový přístup rovnou z chodníku. Prostory jsou jednolité, Palladium by mělo tři různé části. Z toho důvodu nám vyšla Nekázanka jako lepší místo.

Řešili jste i další varianty?

Ve hře byla ještě O 2 aréna, kde jsme ale opět narazili na to, že je bokem. A byla by zajímavá jen k nějakým konkrétním příležitostem a akcím. To je z dalších variant myslím všechno.

Opravdu stihnete otevřít do startu domácího šampionátu?

Pracujeme s tím. Je to náš cíl, do mistrovství světa musí být Síň slávy otevřená. Nevím, jak dlouho nám ještě potrvá uvést ji do takové podoby, abychom ji mohli zpřístupnit veřejnosti, ale očekávám, že do dubna ji otevřeme. Nedokážu si představit, že bychom to nestihli. Beru to na sebe jako závazek.

Jak chcete docílit vyššího zájmu lidí, na kterém původní prostor ztroskotal?

Jednak máme odborníky na svazu přes PR, taky chceme propagaci v médiích. Jarda Pouzar vyřkl dobrou myšlenku: požádat o spolupráci kluby, protože sledovanost jednotlivých týmů je vysoká. Chceme oslovit školy, osobně jsem mluvil se sdružením muzeí, konkrétně ohledně putovní Síně slávy. Řekli mi, že je to zajímavá myšlenka a že se na ně můžeme kdykoliv obrátit. Já věřím, že zájem tady je a že to bude fungovat.

Tisková konferenci aktuálnímu stavu nové Síně slávy českého hokeje.

Opravdu bude virtuální podoba k zhlédnutí zdarma?

To budeme ještě hodně diskutovat, protože vím od kolegů, že je o Síň slávy zájem i mezi partnery. Jsme schopní virtuální část přizpůsobit tomu, že by se v ní mohl prezentovat třeba nějaký partner. A taky si musíme určit, jestli ji budeme mít zpoplatněnou a budeme mířit na výnosy a nebo jestli ji budeme mít otevřenou, aby se do ní dostalo co nejvíce fanoušků a tím i více prezentovali daného partnera.

A kolik zaplatí fanoušci za osobní návštěvu?

Na toto téma jsme se zatím nebavili, tak daleko ještě nejsme.

Stihnete do mistrovství světa zpřístupnit i virtuální část Síně slávy?

Dnes jsme ve fázi studií, kdy má kamenná prioritu a ta virtuální má na ni následně navazovat, byť bychom byli rádi, kdyby už při otevření kamenné byla v nějaké fázi k dispozici, protože se obě zároveň doplňují a společně velmi dobře fungují.

Kdo se bude starat o avizovanou výměnu artefaktů?

Kolik bude mít Síň slávy zaměstnanců, to v tuto chvíli říct nemůžu. Ale bavíme se o dvou věcech: o expozici, kdy musíme otevřít vitrínu a věci vyměnit, a taky o multimediální části, která může fungovat velmi jednoduše. Může na ní běžet ukázka k jednotlivé události a divák si taky může pustit z nabídky klidně něco jiného. Tady jsme hodně flexibilní, horší je to u „muzea“, tedy části přímo s konkrétními artefakty. Pracujeme s obdobím jednoho školního roku, kdy by se mohly obměňovat. Ale nebráníme se ani výměně z měsíce na měsíc.

Bývalý hokejový brankář a člen Síně slávy Dominik Hašek.

Věnují vám hokejové legendy zpět své exempláře, které si museli z Harfy odnést?

Nesetkal jsem se s tím, že by věci do Síně slávy opět nevrátili. Samozřejmě si pamatujeme odvoz artefaktů Dominika Haška. Vedl jsem s ním diskuzi a řekl mu, jak to vzniklo a jaké důvody byly v pozadí. Sdělil jsem mu filozofii výkonného výboru. Dominik není zatvrzelý a pokud bude Síň slávy reprezentativní, nebrání se další spolupráci.

V čem byl tehdy hlavní problém?

Bylo to hodně narychlo, i já jsem se k tomu dostal prakticky náhodně, kdy mě zavolali na svaz a řekli mi, že do konce června musíme jít z Harfy pryč. A mně bylo nabídnuto, jestli bych se nového projektu nechtěl ujmout, aby byl do mistrovství světa hotový. Je to výzva, ale beru jako svoji povinnost se o to postarat a vzít si to za své.