Svaz našel nové místo pro Síň slávy. Za kolik? Palladium je v záloze

„Nájem se službami by se v Nekázance mohl pohybovat okolo dvou set tisíc korun za měsíc. Má to mít lehce pod 400 metrů čtverečních a prezident (Alois Hadamczik) má teď projednávat podrobnější podmínky,“ sdělil redakci zdroj obeznámený s děním na výkonném výboru.

Informace o nových prostorách následně pro iDNES.cz potvrdil člen hokejového vedení svazu Bedřich Ščerban: „Máme dvě možnosti. Prostory v Nekázance mají tu výhodu, že jsou přímo do ulice. Jako výkladní skříň a s bezbariérovým přístupem. Smlouvy ale ještě nejsou podepsané. Ve hře je i Palladium.“

Nekázanka vede mezi ulicemi Jindřišská a Na Příkopě na Praze 1 kousek od Prašné brány a ostatně i Palladia.

Člen výkonného výboru svazu Bedřich Ščerban.

Svaz by tam mohl podepsat nájemní smlouvu na deset let.

Do letošního roku mohli hokejoví fanoušci najít Síň slávy českého hokeje v obchodním centru Harfa, stála tam osm let hned vedle největšího tuzemského zimního stadionu O2 arena, kde by ji během domácího mistrovství světa v roce 2024 navštívilo jistě mnoho fanoušků.

Nový prezident svazu Hadamczik ji však na jaře zrušil. „Zdědil jsem náklady 18,5 mil. včetně inflace. To nemůžeme dál platit,“ napsal na konci května na Twitteru.

Svaz si ovšem taky udělal z ostudy kabát, když si i v Americe hromadně všimli, jak si legendární brankář Dominik Hašek sám odváží historické artefakty v nákupním košíku. A jak si je nakládá do kufru.

Hokejová Síň slávy v Torontu Haškovi dokonce nabídla, že když o jeho věci nemají zájem Češi, v NHL by je brali hned.

Ale to je jiný příběh, zpět k novým prostorám. „Vše má své výhody a nevýhody. Harfa byla hned vedle O2 areny, obě nové možnosti jsou v centru na Praze 1, takže bychom mohli oslovit i jiné lidi (než jen hokejové fanoušky),“ věří Ščerban.

Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik

Na konci června Hadamczik pro CNN Prima News řekl, že nová Síň slávy bude v Palladiu a otevře se v březnu 2024, těsně před domácím šampionátem.

Favorit pro nové prostory se však zjevně změnil.

Pokud by svaz skutečně dokázal vyjednat v Nekázance nájem za zhruba 200 tisíc korun měsíčně, ročně by platil přibližně 2,4 milionu korun.

„Nerad bych se pouštěl do spekulací, nejsou uzavřené smlouvy a není nic rozhodnutého. Pro VV je důležité, že stanovil rámec, ve kterém se může pohybovat. A v tom rámci pak jedná. Nezlobte se, víc říct nemůžu,“ dodal Ščerban.

Zatím mohou hokejoví příznivci Síň slávy navštívit pouze virtuálně, neboť ji svaz zdigitalizoval.