Pavelec zpět v reprezentaci. Výstroj jsem si nevzal, ať nemusím chytat, říká

Na rozhovor bývalý gólman (35) dorazí s brašnou přes rameno, v níž si střádá trenérské poznámky. Aktér bezmála čtyř stovek zápasů v NHL a majitel dvou medailí z mistrovství světa se oklikou a trochu nečekaně vrátil do hokejové branže. Trénuje brankářské nástupce u reprezentace do 20 let, kterou příští týden čeká odložený šampionát v Kanadě. „Je to nezvyk, že jsem trenér,“ přiznává.

Nechtěl jsem, aby mi život někdo řídil. I to byl jeden z důvodů, proč jsem skončil. Ondřej Pavelec trenér brankářů hokejové reprezentace do 20 let

Vykají vám hráči?

Nejsem ještě tak starý. Vždyť donedávna jsem hrál, takže mi kluci samozřejmě tykají. S gólmany jsem byl v kontaktu ještě před začátkem kempů a byla to první věc, co jsem jim řekl. Pro mě je tykání přirozenější, a snad i pro ně. Pár kluků z pole mi občas vyká, ale necítím se, že na to mám věk.