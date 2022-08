Cíl medaile? To jsem se vyděsil. Trenér Rulík o nadějích české dvacítky na MS

„O medaili píšou lidi, kteří nemají přehled o tom, s jakými hráči a proti jakým hráčům jdeme hrát,“ rozvinul myšlenku o naději na zisk cenného kovu.

Promluvil o silném výběru Finů. V tamní lize působí hned pětice českých hráčů z aktuální soupisky dvacítky.

„Ptal jsem se svěřence z finské juniorky, kolik jeho spoluhráčů tady hraje ve finském nároďáku. Z klubu prý žádného, protože skoro všichni hrají za áčko. Dokud nebudeme mít alespoň osmdesát procent hráčů, kteří hrají dospělý hokej, nemůžeme pomýšlet na takové umístění. Síla soupeřů je obrovská. Finsko, Švédsko, Kanada a Spojené státy jsou někde jinde. Teď jim nemůžeme konkurovat,“ přiznal.

Mezi seniory nakoukla desítka hráčů z české nominace pro Edmonton, pravidelně jim loni čelili jen tři - David Jiříček, Jiří Kulich a Jiří Ticháček. V minulosti pak také třeba Jan Myšák nebo Stanislav Svozil.

„Ve Finsku jsou junioři na takové úrovni, že je v dospělém hokeji nerozeznáte. Jsou bruslařsky i technicky skvěle vybavení, umí hrát systém. Soutěž hrají zaslouženě,“ pokračoval.

Dle jeho slov ale i čeští trenéři dávají mladíkům prostor, pokud stíhají pohybem a disponují zjevným talentem. Pochválil také zúžení juniorské soutěže, které bere jako nutný základ pro budoucí práci.

„Nejdůležitější teď bude pracovat na zkvalitnění tréninkového procesu a následně i na provázanosti se školou. Pak by Kulichů a Jiříčků mohlo být více,“ myslí si.

Právě tito dva zmínění by měli patřit mezi lídry produktivity letošního výběru. Oba mají za sebou úspěšně draft do NHL, Kulich zářil na šampionátu osmnáctek, Jiříček se zase probojoval až na šampionát dospělých.

Jenže urostlý obránce se k týmu připojil až v pondělí, v Praze byl pozitivně testován na covid a musel podstoupit karanténu. Na první duel ve skupině v úterý proti Slovensku by měl být připravený. „Ještě uvidíme po pondělním večerním tréninku, ale pokud bude vše v pořádku, měl by nastoupit,“ okomentoval Rulík.

O čem dalším ještě mluvil?

O přípravném zápasu s Rakouskem: „Jsme rádi za výsledek, ale zápas jsme si zbytečně zkomplikovali, když jsme vedli 3:1 a během minuty jsme si nechali dát dva slepené góly. Každopádně jsme byli lepším týmem, zaslouženě jsme vyhráli 6:3, ale o to vůbec nejde. Snažíme se, abychom měli co nejjednodušší ofenzivní i defenzivní systém, dodržovali ho a abychom výborně bruslili. To bude celoturnajová práce. Chceme se postupně zlepšovat. Přáli bychom si neztrácet pohybem.“

O jedničce v brance: „Máme ji určenou, stejně tak dvojku i trojku. Ještě uvidíme, jak mezi ně rozložíme zápasy. Záleží, jak se nám bude dařit a jakou bude mít brankář formu. Můžeme mít nějaké plány, ale realita je pak jiná. Jsme nicméně připravení dát určenému brankáři důvěru.“

O přesilovkových formacích: „Máme dokonce tři přesilovky, dvě prioritní. Pokud budeme hrát v tempu, jak chceme, tak se může stát, že na zhruba dvacet posledních vteřin početní výhody skočí na led třetí formace. V první bude jeden obránce, v té druhé dva. Další beci budou mít spíše defenzivní role. V posledních zápasech nám přesilovky moc nešly, takže jsme připraveni je případně zjednodušit a hrát klasicky na dva obránce a tři útočníky, kteří by se soustředili na tlak do branky.“

O programu mezi zápasy: „Máme to postavené na maximální důvěře. Hráči mají absolutní volno, nikdo je nekontroluje. Máme tady kondičního trenéra a fyzioterapeuta, hráči se o sebe mohou postarat po ranním tréninku. Mají čas na lehčí trénink na suchu, navrhujeme jim různé varianty, jak vyplnit čas. Aktivní odpočinek je daleko lepší než ten pasivní, v tom na ně apelujeme, ale nic jim nenařizujeme. A zdá se mi, že k turnaji tým přistupuje zodpovědně a zatím funguje vše tak, jak má.“

O Janu Myšákovi: „Byl to hráč, který v dorostu a juniorce Litvínova bodoval v každém zápase, v kabině áčka se o něm vědělo. Speciálně na něj jsem se chodil dívat, zajímalo mě, jak se prosazuje. Sledoval jsem ho ještě v době, když byl žák a dorostenec. Byl koncový a rozdílový hráč, pro srovnání něco jako Dominik Kubalík v Plzni. Nyní je u něj vidět, že byl na kempech týmu v NHL a je s ním v kontaktu. Je neskutečně pracovitý. A to, jak pracuje v tréninku, v zápasech a jak hokejem žije, je důvod, proč je jedním z lídrů - pokud bude zdravý, bude kapitánem. Je radost pracovat s hráči, co to mají v hlavě srovnané. K tomu patří i vzdělání a přehled nejenom o hokeji.“

O Davidu Jiříčkovi: „Hrál pravidelně extraligu a jsme strašně rádi, že se k nám připojil a že se do Kanady po covidu stihl dostat. Je pro nás velmi důležitým hráčem a pokud si toho na sebe nebude brát moc a bude hrát jako v Plzni, tak pro nás bude obrovským přínosem. Pracuje s ním Marek Židlický, je s ním přímém kontaktu jak na ledě, tak mimo něj. Všichni Davidovi věříme, že půjde na hranu rizika v zápasech, kde stále budeme bojovat o výsledek.“

O asistentech Markovi Židlickém s Ondřejem Pavelcem: „Spolupráce je úžasná, moc si ji užívám. Marek byl vynikající obránce, povahově je skvělý, má výborný charakter a pro práci s obránci se velmi hodí. Doplňujeme se, na kluky předá klid, dokáže je i vyburcovat. Jsem rád, že přijal naši nabídku, ačkoliv část roku bydlí v Americe a nemá to úplně jednoduché. Přes rok bude sledovat hráče v zámořských juniorkách, moc nám pomůže i k mistrovství v prosinci. Ondra je zkušený gólman z NHL, kluci ho velmi respektují. Výborný charakterově, celý realizační tým je skvělý, držíme při sobě a jsem rád, že tato sestava vznikla.

S čím by byl po turnaji spokojený: „Byl bych rád, kdybychom měli dobrý pohyb, naplňovali systém, který chceme hrát a podařilo se nám postoupit do play off, to bychom byli nadšení. Byli bychom šťastní, kdybychom si takový zápas mohli zahrát.“