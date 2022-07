Dvacítka letěla do Kanady bez Jiříčka, tahoun defenzivy má covid

Juniorská hokejová reprezentace zamířila na mistrovství světa do Edmontonu bez Davida Jiříčka, jenž měl pozitivní test na covid-19. Obránce, kterého si v letošním draftu NHL vybral na šestém místě Columbus, by měl do Kanady odcestovat po uplynutí karantény. Šampionát začne 9. srpna, vedení výpravy počítá s tím, že ho Jiříček stihne.