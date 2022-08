Jiříček je zpátky. Po karanténě se v neděli připojí k hokejové dvacítce

Obránce David Jiříček se po karanténě připojí k hokejové reprezentaci do 20 let v Edmontonu v neděli, dva dny před prvním zápasem na mistrovství světa. Osmnáctiletý bek, kterého si v letošním draftu NHL vybral jako nejlepšího Čecha na šestém místě Columbus, nemohl odletět s týmem do Kanady po pozitivním testu na covid-19.