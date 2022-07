Slovenský hokej slaví. Slafkovský a Nemec ovládli draft, Jiříček je 6.

Pořadí draftu NHL 2022 1. Juraj Slafkovský (LK), Slovensko, Montreal Canadiens, HC TPS (Liiga) 2. Šimon Nemec (O), Slovensko, New Jersey Devils, HK Nitra (Tipos Extraliga) 3. Logan Cooley (C), USA, Arizona Coyotes, U.S. NTDP (USHL) 4. Shane Wright (C), Kanada, Seattle Kraken, Kingston Frontenacs (OHL) 5. Cutter Gauthier (LK), USA, Philadelphia Flyers, U.S. NTDP (USHL) 6. David Jiříček (O), ČR, Columbus Blue Jackets , HC Škoda Plzeň 7. Kevin Korchinski (O), Kanada, Chicago Blackhawks, Seattle Thunderbirds (WHL) 8. Marco Kasper (C), Rakousko, Detroit Red Wings, Rogle BK (SHL) 9. Matthew Savoie (C), Kanada, Buffalo Sabres, Winnipeg Ice (WHL) 10. Pavel Mintukov (O), Rusko, Anaheim Ducks, Saginaw Spirit (OHL) 11. Conor Geekie (C), Kanada, Arizona Coyotes, Winnipeg Ice (WHL)