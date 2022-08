Bez restrikcí, Vánoc a v teple. Zvláštní, ale těšíme se, hlásí čeští junioři

O osm měsíců později a v o třicet stupňů teplejším počasí se hokejová reprezentace do dvaceti let opět setkává na mistrovství světa. Mizí některé zimní rituály, pár změn hráči vítají. Třeba oproštění se od covidu. „Je to naše druhá šance,“ velí kapitán Jan Myšák.