Jiříček po draftu: Musím se přiučit od Židlického. Pořád vidím nedostatky

„Vyptával jsem se ho, mám skvělou příležitost se přiučit, je pravák stejně jako já. Snažím se získat něco nového,“ pokývá 18letý plzeňský obránce v Brně během pondělka na srazu juniorského národního týmu před srpnovým mistrovstvím světa do dvaceti let.

Právě Jiříček by se snad jednou mohl přiblížit Židlického kariéře.

MS hokejistů do 20 let 2022 příloha iDNES.cz

Neuběhly ani dva týdny, co prošel draftem do NHL jako nejvýše vybraný český hokejista. Ze šesté pozice po něm „chňapl“ Columbus. Jen Slovák Šimon Nemec šel z beků před ním (z druhého místa).

„V klubu o něm mají vysoké mínění. Potenciálně by ho rádi viděli v páru s nějakým hvězdným obráncem, třeba Zachem Werenským,“ tvrdí klubový novinář Jeff Svoboda pro iDNES.cz. „Vlastně vedení ohromil, jak si vedl v české extralize proti dospělým, navíc si cení jeho charakteru, šikovných rukou i postavy.“

„Draft byl super,“ neprotahuje hodnocení významného dne Jiříček. „Jen jsem si neodpočinul, kolik jsem chtěl.“

V posledních týdnech se opravdu moc nezastavil. Z draftu v kanadském Montrealu přeletěl do Columbusu na rozvojový kemp, kde se sešly desítky nadějí organizace Blue Jackets. Makali na ledě i v posilovně, potkávali se a seznamovali, zašli na společnou večeři.

„Na ledě to mělo kvalitu, mihli se tam taky snad všichni trenéři a lidé z vedení klubu, s každým padla nějaká malá řeč,“ ohlíží se.

Chyběl jen dobrý kamarád Stanislav Svozil, kterého Columbus draftoval loni. Ten už týden čekal v Brně, až se parťák Jiříček připojí k reprezentaci.

Hokejové juniory čeká mezi 9. a 20. srpnem náhradní šampionát, ten z přelomu roku Mezinárodní hokejová federace kvůli covidové nákaze anulovala. Češi stihli odehrát dva duely, s Německem i Kanadou padli se ziskem jediného bodu, pak i oni sami museli do karantény.

V létě tedy přijde reparát.

„Jsem nažhavený. Mrzí mě, že pár kluků odmítlo přijet. Vždyť i kvůli zápasům na mezinárodní úrovni si jich kluby všimly. Velká škoda,“ zamračí se Jiříček. Ze šampionátu se kvůli přípravě na klubovou sezonu omluvili třeba brankáři Nick Malík a Jakub Málek (oba Finsko) či obránce Michael Krutil (Sparta).

Jiříček patří mezi ty, kteří národní tým neodmítají: „Je to nejvíc!“

Však taky v květnu odcestoval na premiérové mistrovství světa dospělých do Finska, a ač postupně zapadl mezi náhradníky a čekatele, bral to bez nervů. K bronzu svým dílem přispěl.

Na ledě ukázal, co ho zdobí. Když dostal šanci, dral se do útoku, byl vidět. Radost mu může dělat i to, že ho nelimituje koleno, které si zranil právě na zrušeném světovém šampionátu dvacetiletých v prosinci.

„Drží!“ uleví si Jiříček. „Neříkám, že sezona byla výborná, ale úspěšná ano. Jen to pořád není NHL, kam se chci dostat. Vidím nedostatky, mám se kam posouvat a v květnu na mistrovství dospělých to nebylo úplně ono, vím to.“

V srpnu na něj bude trenér Radim Rulík na juniorském turnaji spoléhat.