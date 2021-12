Kouč dvacítky Mlejnek: Kluci jsou vyzrálejší, ale chceme zůstat při zemi

Na co se v utkání se Švýcary zaměříte?

Chceme do něj přenést věci z tréninku a ze srazu, který jsme společně absolvovali v létě. Chceme se soustředit na sebe, dostat do hry náš systém. Budeme chtít vyzkoušet co nejvíc hráčů. Uvidíme, kolik jich budeme moci do zápasu nominovat.

Jak máte vymyšlenou situaci ohledně brankářů?

Bohužel, šanci nedostanou všichni. Určitě nemáme v plánu nasadit jiného gólmana do každé třetiny. Proti Švýcarsku budou chytat Jan Bednář i Jakub Málek, oba by měli naskočit na třicet minut.

Po zápase musíte oznámit soupisku pro šampionát a vyškrtnout tři hráče. Půjde o obránce a dva útočníky?

Velmi pravděpodobně ano. Ale samozřejmě záleží na zdravotním stavu hráčů. Zatím jsou všichni v pořádku, naším jediným limitem je stopka pro Michaela Krutila. Pokud bychom hráli dvě přípravná utkání, plánovali jsme ho do prvního nasadit. Nevyšlo to, takže s ním počítáme až pro třetí zápas ve skupině.

Vaše rozhodnutí ohledně konečné nominace se tým dozví kdy?

Hned po zápase nás čeká cesta na hotel, balení a večerní přesun do Edmontonu. Při tomto transportu nominaci dělat nebudeme. Budeme chtít klid a myslím si, že i samotní hráči si za přístup zaslouží, abychom jim to řekli v klidu a s náležitou vážností.

Jak se vám zatím jeví složení útoků?

Nejvíc nám ukáže až samotné utkání, zatím jsme neměli důvod se sestavou nějak míchat. Zachovali jsme některé vazby ze srpnového turnaje v Hodoníně, kde jsme byli dosud naposledy v kompletním složení, něco jsme naopak změnili. Zatím bych to nechtěl konkretizovat.

Jaká je role teprve sedmnáctiletého Jiřího Kulicha? Dostane hodně prostoru?

Ano, v týmu má velice důležitou pozici. Nevidím v tom vůbec žádný problém, vždyť i minulý rok jsme v nominaci nechali Stanislava Svozila a Davida Jiříčka. Ač patřili k nejmladším, místo v týmu si uhráli a vedli si velice dobře. Očekáváme, že v Jirkově případě to bude podobný příběh.

Je na obou klíčových obráncích znát, že už si turnajem prošli? Jsou vyzrálejší?

Věřím tomu. Na druhou stranu, oba byli na jaře součástí výběru pro mistrovství světa do osmnácti let, který skončil na sedmém místě. Od té doby ale uplynula nějaká doba, kluci nabrali další zkušenosti. I tak se snažíme držet při zemi a nechceme dělat velká prohlášení.

Pozorujete na trénincích rozdíly mezi hráči ze zámoří a z Evropy, kteří nejsou tolik zvyklí na užší kluziště?

Z Evropy jsme vybrali hráče, o kterých si myslíme, že jsou na naše poměry solidně bruslařsky vybavení. Kluci ze zámoří na užším kluzišti pravidelně hrají. Do týmu přinesou sebevědomí, většina z nich má ve svých soutěžích víc než bod na zápas. Věříme, že se to projeví i na turnaji.

Hned na úvod vás čeká silná Kanada. Je to pro vás lepší, než kdybyste na ni narazili později?

Nevím, co k tomu říct. Jestli je to pro nás lepší nebo ne, jsou jen spekulace. Podle mě to nehraje roli, karty jsou jasně dané. Turnaj je krátký, nemůžeme si vybírat.

Jak s týmem oslavíte Štědrý den?

Budeme mít společnou týmovou večeři, máme pro hráče připravený dárek. Kluci i my z realizačního týmu se na to těšíme. Doufáme, že i to přispěje k dobrému vstupu do šampionátu.