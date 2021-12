Nezletilí, přesto na dvacítkách. Kdo jsou vycházející hvězdy na MS juniorů?

Na minulém šampionátu se z řad postaršených hráčů objevili například Matthew Beniers, kterého si následně jako druhého v pořadí vybral na draftu do NHL Seattle Kraken, nebo Brad Lambert. Toho čeká vstupní událost do světa NHL dokonce až letos v létě.

Redakce iDNES.cz vybrala pět nejzajímavějších nezletilých hráčů, kteří se představí na letošním mistrovství světa juniorů v Kanadě.

Shane Wright

Očekává se, že se Shane Wright stane jedničkou draftu 2022. Na rozdíl od posledního ročníku se o Wrightovi v souvislosti s ovládnutím draftu mluví už několik let. V patnácti letech si vysloužil status výjimečného hráče, díky kterému mohl nastoupit předčasně v ontarijské juniorce.

Letos se rozjížděl pomaleji, ale zápas od zápasu hraje lépe. Jedenáct kanadských bodů v posledních pěti zápasech jsou toho důkazem.

Jako malý se učil od Sidneyho Crosbyho, poctivě sledoval jeho zápasy a snažil se toho co nejvíce pochytit.

Je jeho vzorem, teď je k němu přirovnáván.

„Jsem si jistý, že o tomto srovnání už slyšel,“ domnívá se analytik a expert na mladé hráče Craig Button. On sám v něm ale nového Crosbyho nevidí.

„Má vynikající hokejový cit a precizní přístup ke hře. Proto jsem ho přirovnal spíše k Bergeronovi,“ liší se svým názorem Button.

V kanadské sestavě se pravděpodobně objeví na centru první či druhé formace.

Connor Bedard

„Je to výjimečný hráč, který dokáže změnit hru jedinou akcí. Prostě přišel do kempu a řekl: Musíte mě zařadit do týmu,“ vyjádřil se na adresu mladého hokejisty Allan Millar, ředitel hráčského oddělení kanadské hokejové federace.

Při příchodu do kempu mu bylo řečeno, že si místo v sestavě bude muset vybojovat. Povedlo se, Bedard je členem týmu Kanady na mistrovství světa juniorů už v šestnácti letech. I kdyby měl působit pouze v roli třináctého útočníka, jde o skvělý počin.

Ze začátku sezony se ale herně trápil. Navazoval totiž na premiérový ročník v juniorské WHL, kde sbíral v patnácti letech takřka dva body na zápas. Bodově se hodně propadl, ale jeho devět bodů v posledních pěti utkáních napovídá o jeho skvělé formě před začátkem mistrovství světa.

Matvej Mičkov

Ruský kanonýr o sobě dal už nejednou vědět, svým brankovým ohňostrojem uhranul na Hlinka Gretzky Cupu, posléze vstřelil svůj premiérový gól v seniorské reprezentaci jako nejmladší Rus v historii, čímž překonal rekord Alexandra Ovečkina.

Nyní se pokusí uspět s ruskou dvacítkou na světovém šampionátu, přestože se trenéři rozhodli nevzít hráče ze zámoří. Mičkov je jedním z deseti hráčů Petrohradu, jako jediný z nich ročníku 2004.

Na rozdíl od Bedarda se u Mičkova dá předpokládat, že bude součástí jedné z prvních dvou útočných lajn.

Ruský hokejista Matvej Mičkov v šestnácti letech zářil na MS do 18 let a udivoval svět.

„Bude hrát v jedné z našich přesilovkových formací,“ říká před turnajem trenér Rusů Sergej Zubov. „Doufáme, že přinese svou schopnost střílet góly, velmi dobře skrývá střelu a mnohokrát soupeře zaskočí. Rozhodně je to výjimečný talent.“

Joakim Kemell

„Kemell je šikovným kreativním útočníkem, který vyniká v držení puku a v přenášení hry od mantinelů do středu kluziště,“ píše o něm Scott Wheeler, nadšenec do mládežnického hokeje z The Athletic.

Kemell působí spolu s dalším velkým talentem Bradem Lambertem ve finském Jyväskylä, na rozdíl od Lamberta se mu ale daří i po produktivní stránce. Před zraněním, kvůli kterému nenastoupil v listopadu do jediného utkání, dokonce vedl kanadské bodování celé soutěže.

Produkuje velké množství střel a postupem času si i navykl na seniorský styl hokeje. Není divu, že si ho kouč Antti Pennanen vybral do svého týmu pro mistrovství světa.

Finský talent Joakim Kemell slaví gól.

„Nevyhýbá se fyzické stránce hry, čímž se zalíbil trenérům,“ popisuje jeden z důvodů důvěry trenérů Wheeler.

Právě Kemell je aktuálně největším konkurentem Wrighta, avšak pokud by ho na samotném draftu předběhl, jednalo by se o velké překvapení. Souboj o pozici dvojky ale zůstává otevřený.

Dalibor Dvorský

Při zmínění Bedarda s Mičkovem bychom neměli zapomínat ani na třetí jméno k draftu v roce 2023. Je jím slovenský útočník Dalibor Dvorský. Rodák ze Zvolena je dalším ze silného dvojročníku slovenských hokejistů, kteří by měli patřit mezi svými vrstevníky k nejlepším.

Dvorský aktuálně působí ve švédském AIK Stockholm. Hraje nejvyšší juniorskou soutěž, vyzkoušel si také mužskou záložní Allsvenskan.

Ve Švédsku pobývá už od svých dvanácti let, proto zřejmě nikoho nepřekvapí, že kromě slovenštiny plynule ovládá také švédštinu.

Pravidelně nastupuje proti o čtyři roky starším soupeřům a v této konkurenci se mu daří sbírat více než bod na zápas. Navíc podobně jako Mičkov i Dvorský exceloval na Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi.

„Díky výborné střele a nedoceněným herním schopnostem v kombinaci se šikovností v těsných prostorech by mladý slovenský útočník mohl být jedním z nejnebezpečnějších hráčů Slovenska na juniorském mistrovství světa,“ věří Dvorskému Tony Ferrari z The Hockey News.

Dvorský rád láme rekordy. Nejprve překonal jeden v držení Mariána Gáboríka, když se stal ve věku patnácti let a 232 dní nejmladším střelcem ve slovenské extralize. V Allsvenskan skóroval zase jako nejmladší cizinec, trumfnul Davida Pastrňáka.

HockeyAllsvenskan @hockeyallsvensk Dalibor Dvorsky (@AIKishockey) avgör på straffar! 16 år och 169 dagar gammal blev han därmed den femte yngsta målskytten någonsin i HockeyAllsvenskan! #hockeyallsvenskan #sverigesmestunderhållandeliga https://t.co/6v21VRNFLP oblíbit odpovědět

Za zmínku jistě stojí také dva čeští hokejisté. David Jiříček bojuje o umístění na draftu 2021 v první desítce, Jiří Kulich zase o proniknutí do prvního kola. K nim se připojuje také David Moravec a Matěj Pinkas.