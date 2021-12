Bedard? Skvělý člověk, říká o kamarádovi Svozil. Cítí se připravenější

Není divu, české slovo už několik měsíců neslyšel. Aspoň ne osobně, pravidelně si totiž volá se svým tátou a dědou.

Před sezonou odešel z Komety Brno do týmu Regina Pats ve Western Hockey League. Opět si tak musel zvykat na juniorský hokej, který si na klubové úrovni zahrál naposledy v sezoně 2019/20.

„Nemusel jsem se nijak přepínat, rozdílem je jen jazyková bariéra. Ne že bych neuměl anglicky, ale některá slova mi trvala se naučit,“ přiznal Svozil při online rozhovoru s novináři.

Nebývá úplně typické, že by hráč zvyklý na seniorský hokej přešel zpět do juniorského. I Svozil se bál, že to bude krok zpět.

„Čekal jsem, že mě bude čekat pád dolů, ale vůbec to tak nebylo. Poznávám strašně moc nových věcí a prvních pár týdnů bylo složitých,“ objasňuje.

V čem byl začátek působení v Regině nejtěžší?

„Svůj styl hry jsem neměnil, ale musel jsem se přizpůsobit taktické hře v obranném a útočném pásmu. V Regině hraju vedle ofenzivního obránce, takže musí vždycky jeden z nás zůstat vzadu. Na to jsem v Kometě zvyklý nebyl. Hrál jsem s Michalem Gulašim, ten dopředu moc nepálil, takže jsem vždycky letěl do útoku,“ dodal s úsměvem.

Čím déle v Kanadě působí, tím víc si věří. A přesně tohle od něj trenér očekává. Být sebevědomý na puku a když se objeví volný prostor, vjet do něj s kotoučem na holi.

„Naučil jsem se plno nových věcí. Hrajeme tady oproti Evropě odlišný hokej. Styl, jaký předvádíme u nás v Regině, jsem v životě neviděl. Například máme hrát v oslabení jeden na jednoho, stejně tak i při hře pět na pět. Když mi vyjede můj hráč až k modré čáře, tak musím jet s ním. To byl pro mě nezvyk, ale je to systém, který chtějí hrát, takže do něj musím zapadnout,“ upřesňuje rozdíly.

Podle Svozila je kanadská juniorka oproti české extralize rychlejší a je v ní i víc soubojů. WHL je známá svou tvrdostí a nabízí také hodně bitek. „Do nich já ale nechodím, spíš se na ně jen koukám. Já abych se pral? To ne,“ žertoval.

Regina Pats vstoupili do sezony náramně, vyhráli první dvě utkání. Pak ale přišel strmý pád. Porážky v sedmi utkáních v řadě a trvající herní krize. Odnesl to trenér. V současné době Reginu provází ročníkem slepené série vítězství a následných neúspěchů.

Aktuálně jí patří jedenácté místo v konferenci, tedy předposlední. Na kontě má z 28 zápasů 24 bodů.

Týmové výkony rozhodně nesplňují představy, individuálně je ale Svozil spokojený.

„Zlepšil jsem své nedostatky a cítím se být víc připraven než minulou sezonu po přechodu z extraligy,“ tvrdí.

A na turnaj se mimořádně těší. Čeká ho třetí světový šampionát. Loni se zúčastnil jak mistrovství světa osmnáctek, tak také juniorského.

„Jsem rád, že tu s kluky mohu opět být. Česká společnost je fajn,“ říká.

Tým má po dvoudenní karanténě za sebou několik tréninků, ve čtvrtek v podvečer kanadského času (v pátek 1:00 SEČ) ho čeká první a zároveň jediné přípravné utkání před samotným turnajem proti Švýcarsku.

Sestava na Švýcary Trenér Karel Mlejnek chce proti Švýcarsku nasadit hráče, kteří projdou posledním škrtem a budou tvořit sestavu národního týmu na mistrovství světa. Výjimkou je Michael Krutil, kterého čeká dvouzápasový distanc, brankáři Jan Bednář a Jakub Málek by si měli čas na ledě rozdělit rovným dílem.

Sám Svozil neví, vedle koho bude na začátku turnaje nastupovat v obranném páru.

„Měl bych s Michaelem Krutilem, ale ten má stopku na první dva zápasy, takže zatím nemůžu říct, protože sám nevím, s kým budu hrát.“

O jedné formaci ale promluvil, šanci by měl dostávat při přesilových hrách. Právě početní výhodu a nevýhodu pilují hráči na trénincích zřejmě ze všeho nejvíc.

„Na jednotlivé týmy se zatím nepřipravujeme, soustředíme se sami na sebe, ale to se změní,“ hlásí Svozil.

Na úvod čeká národní tým silná Kanada i s Connorem Bedardem. Šestnáctiletý talent je spoluhráčem Svozila v Regině, tráví spolu hodně času, jsou velcí kamarádi.

„Na prvním tréninku jsem na něj koukal s otevřenou pusou. Je neuvěřitelné, co dokáže s pukem vymyslet. Chvála na něj míří zaslouženě,“ uznává. „Na nic si nehraje, je to skvělý člověk, přestože se o něm všude píše.“

„Bavíme se opravdu hodně, v šatně si rozumím nejvíc asi právě s Connorem,“ říká český obránce. I proto před odletem do Edmontonu probíhalo mezi oběma lehké špičkování. „Samozřejmě jen ze srandy,“ doplňuje Svozil.

Česko vs. Kanada Online reportáž v pondělí od 1:00 SEČ

V týmu Kanady figuruje jednička draftu 2021 Owen Power, v útoku najdeme Shanea Wrighta, který by se měl stát jedničkou příští rok. Bedard je zase favoritem draftu v roce 2023.

„Na svůj věk je hodně vyspělý a chytrý. Hraje dobře i do obrany. A do útoku? To uvidíme všichni tady na mistrovství, jak je dobrý. Nebojí se vzít puk na sebe, hraje hodně odvážně,“ popisuje jeho schopnosti rodák z Přerova.

Utkání mezi Českem a Kanadou začíná 27. prosince v jednu hodinu ráno středoevropského času.