Bednář bojuje o post jedničky, kde vidí sílu dvacítky? Jsme jako rodina

Trenér Karel Mlejnek ještě na tiskové konferenci v Česku oznámil, že se o zápasy ve skupině podělí dva brankáři, dokonce pravděpodobně rovnoměrně.

Ani sami gólmani ovšem zatím netuší, kdo z nich dostane důvěru ve skupinových utkáních.

„Musíme na trénincích chytat, jak nejlépe umíme, samotné rozhodnutí je ale samozřejmě na trenérech,“ ví Bednář.

Řekl vám trenér, kdo z vás vstoupí do turnaje jako brankář číslo jedna?

Rozhovory s trenéry jsme měli, ale nikdo nevíme, kdo bude nasazen do turnaje jako jednička. Nechci se tím zaobírat, akorát bych si tím zatěžkával hlavu. Chci se soustředit na každý trénink a ukázat trenérům, že právě já můžu být brankářská jednička.

Změnila situaci v brankovišti omluvenka Nicka Malíka?

Dovnitř do toho nevidím a upřímně jsem se o to ani nezajímal. Nejsem v pozici, kdy bych k tomu mohl něco říkat a něco posuzovat. Bylo to jeho rozhodnutí. Pro mě se situace výrazně nezměnila, i kdyby tu Nick byl, tak bych se snažil bojovat o místo prvního gólmana.

Nepomáhá jistě ani zhoršující se covidová situace.

Pro nás se toho moc nemění, jen máme místo dvou přípravných zápasů jeden. Program zůstává stejný, pořád se snažíme pilovat základy naší hry a připravovat se na soupeře, se kterým budeme hrát přátelský zápas.“

Příprava se Švýcarskem Čeští junioři odehrají před startem MS v Kanadě pouze jedno utkání. V noci z 23. na 24. prosince změří své síly v 1:00 se Švýcary. Utkání se Spojenými státy bylo zrušeno.

Je pro vás zrušení jednoho přípravného utkání komplikací?

Nevím, koho trenéři nasadí do zbylého přáteláku, ale pro nás se více méně nic neliší. Snažíme se na tento zápas připravit, abychom do turnaje následně vstoupili co nejlépe. Já i tým si musíme věřit, že můžeme uspět.

Cítíte jistou výhodu, že jste na šampionátu byl už loni, přestože jen jako třetí brankář?

Sice jsem nehrál zápas, ale všechny jsem viděl naživo, takže zhruba tuším, jak moc rychle se bude hrát. Pro mě bude důležité, abych se na každý zápas připravil a pak si ho zpětně prošel na videu.

Navíc jste zvyklý na užší hřiště.

Za mě je to jiný hokej, ale někdo to tak vnímat nemusí. Já měl možnost si vyzkoušet užší kluziště v juniorce v Kanadě a to širší v České republice. Jestli to bude výhoda, si můžeme říct po konci turnaje.

Jan Bednář chytá za kanadský tým Acadie-Bathurst Titan v juniorské QMJHL „Z osobního hlediska se cítím dobře, utkání jsem odchytal celkem dost, takže zápasové vytížení mám. Teď je pro mě důležité se dobře připravit na turnaj, abych v případě nastoupení dokázal týmu pomoct.“

Jaké kluziště preferujete vy?

Za mě asi užší. Musel jsem kvůli němu trochu změnit styl chytání, už nemůžu lítat ze strany na stranu a doufat, že mě puk trefí. Je to daleko víc o vykrývání střeleckého úhlu a je potřeba být pořád připravený, že na vás kdykoliv může přiletět střela. Musím se pořád soustředit, a to mi vyhovuje.

Na úvod vás čeká Kanada. Chtěl byste chytat, nebo byste radši na úvod Němce?

Chci chytat každý zápas. Snažím se předvádět na trénincích to nejlepší, ale je to na trenérech.

Cítíte, že největší silou týmu je obrana?

Kluci obránci hrají v klubech výborně a já doufám, že si pohodu přenesou i na mistrovství světa. Nevím, jak bude vypadat sestava, ale uvidíme, jak jim to půjde. Pro nás je nejdůležitější se připravit na první zápas, abychom nebyli překvapení, že je na nás hra moc tvrdá nebo moc rychlá a abychom od první minuty turnaje hráli tak, jak máme.

Bude nejdůležitější držet při sobě?

Bez toho se nedá vyhrát a uspět. Tým musí dýchat jako jeden kluk. Parta je tady velmi dobrá, sice někdo může namítat, že se to tvrdí každý rok, ale opravdu tomu tak je. Pro všechny je hodně důležité, že se každý může bavit s kýmkoliv a o čemkoliv. Jsme jako rodina.

Bavili jste se o konkrétních cílech?

Chceme jít zápas od zápasu a nezabývat se vzdálenější budoucností. Bude důležité hrát každé utkání na sto procent a když to vyjde, tak to vyjde a když ne, chleba levnější nebude. Ale uděláme všechno pro to, abychom v turnaji došli co nejdál.