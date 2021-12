Útočníka Nováka čeká na MS dvacítek role lídra, vyhlíží oblíbenou halu

Devatenáctiletý útočník působí druhou sezonou v zámoří, kde si velice rychle získal silnou pozici. Už při své premiérové sezoně 2019/20 za Kelownu Rockets ovládl bodování celého týmu, na což navazuje i letos. Mezitím loni hrál extraligu za České Budějovice a pomáhal i Litoměřicím v první lize.

Před dvěma lety patřil k nejmladším hráčům svého týmu v juniorské zámořské soutěži, teď je to přesně naopak. Po boku mladších spoluhráčů znovu patří ke klíčovým oporám, a dokonce dostával důvěru jako asistent kapitána.

Máme před turnajem velká očekávání a moc se všichni těšíme, až to začne. Pavel Novák

Než odcestoval do dějiště letošního mistrovství, suverénně vévodil tabulce kanadského bodování svého mužstva. „Daří se mi poměrně dobře. Myslím, že bych mohl být ještě lepší, ale to by měl chtít každý hráč úplně vždy,“ řekl rodák z Veselí nad Lužnicí.

Se svým kanadským klubem se rozloučil stylově. Poslední utkání, které za Kelownu odehrál, rozhodl vítěznou brankou v prodloužení. „Předtím jsme čtyřikrát v řadě prohráli, takže jsem rád, že jsme se vrátili na vítěznou vlnu. Loučil jsem se tak o dost lépe, než kdybychom měli za sebou několik porážek,“ srovnal.

I v letošním roce musí všichni hokejisté před mistrovstvím světa juniorů dodržovat protiepidemická opatření. Ještě před odletem bylo třeba absolvovat dva PCR testy, další podmínky při samotném turnaji se stále řeší. „Počítali jsme s tím, že nějaké restrikce budou. Už je to v poslední době součást našich kariér a životů a nijak to moc nevnímáme. Máme před turnajem velká očekávání a moc se všichni těšíme, až to zase začne,“ zdůraznil.

Kvůli covidu se českým hokejistům upravil také plán přípravných zápasů. Před začátkem sehrají stejně jako loni jen jedno utkání. „Na Štědrý den od jedné hodiny ráno českého času budeme hrát proti Švýcarům. Odpadl nám zápas s Američany,“ informoval.

S rodinou se nesetká

Češi se i druhý rok po sobě představí v edmontonské hale Rogers Place, kterou si Novák oblíbil. „Upřímně jsem moc rád, že se hraje znovu v Edmontonu. Hala, která tam je, patří mezi moje nejoblíbenější. Věřím, že se nám tam bude dařit,“ doplnil.

Zatím se také počítá s tím, že se bude hrát před plnými stadiony. Novák se může těšit i na podporu svých nejbližších, protože přímo do Edmontonu ho přiletí podpořit jeho rodiče i sestra. „Je krásné, že za mnou dorazí a budou tam na celý turnaj. Jsem jim za to moc vděčný. Požene mě to dopředu, budu se před nimi chtít předvést,“ potvrdil.

Přiletí za ním také jeho kanadská rodina z Kelowny, u které žije už druhou sezonou. „Budou bydlet s mými rodiči, mají spolu velmi dobrý vztah. Věřím, že si to všichni užijí,“ přiblížil. Hokejisté budou po celou dobu turnaje v takzvané bublině, takže se s blízkými vůbec nepotkají. „Bohužel s nimi nesmím přijít do žádného kontaktu, nepovolí nám to. Mrzí mě to, ale takhle je to nastavené,“ posteskl si.

Na úvod šampionátu má český celek trenéra Karla Mlejnka těžký program. Hned v prvním utkání se střetne s domácí Kanadou, o den později s Německem. „Nebude to jednoduché, ale věřím, že budeme konkurenceschopní a po dvou zápasech budeme mít na kontě nějaké body,“ uvedl.

Na mistrovství světa juniorů se představí naposledy. Od trenéra by měl na ledě dostávat velký prostor. „Samozřejmě cítím větší zodpovědnost. Patřím do nejstaršího ročníku ve výběru, takže je jasné, že se na nás bude spoléhat. Ale hlavně bude záležet na celém týmu, ne na jednotlivcích,“ uvědomil si.

Češi se ve skupině utkají kromě Kanady a Německa ještě s Finskem a Rakouskem. Do čtvrtfinále projdou čtyři nejlepší celky, na ten pátý čeká baráž o udržení.