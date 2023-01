Na tohle se nezapomene. Nezdolní mladíci připomněli velkolepé české obraty

Z myslí vyletěla okřídlená hláška „Rachna kachna“, která se i předevčírem před půlnocí okamžitě rozšířila po českých domácnostech. Fandové v nedávné televizní anketě dokonce vybrali trefu z Kolína nad Rýnem za nejslavnější hokejový gól v historii samostatné země. Vše jen umocnila pozdější tragická událost. Známý obránce záhy s dalšími reprezentanty Janem Markem a Josefem Vašíčkem zahynul při leteckém neštěstí v ruské Jaroslavli.

Spíš zůstaňme u příjemnějších témat, která se nabízejí. Rachůnkova bomba tehdy nasměrovala národní tým k dosud poslednímu titulu světových šampionů.

Juniorům zatím Jiříčkova rána pomohla k výhře 2:1 v prodloužení a k postupu do finále.

Česko - Kanada Finále mistrovství světa do 20 let sledujeme od 0.30 ONLINE

Nezdolný výkon teenagerů proti vrstevníkům ze Švédska řadí do kolonky památných českých obratů ve vyřazovací fázi velkých turnajů. Tedy tam, kde kromě Jiříčka svítí obdobný Rachůnkův moment. „Karel to hodil do víka, ale Jířovi ta rána nesedla,“ zažertoval na Twitteru Jakub Voráček.

Právě ryšavý forvard se v květnu 2010 mazanou nahrávkou podílel na památné chvíli. Ve Voráčkově vzkazu hledejte i kus nadsázky. S Jiříčkem se zná z Columbusu, kde mu pomáhal při první návštěvě v říší NHL. Slavný útočník měl vlastně i dobrý zrak, vždyť jeho mladší kolega přiznával: „Zavřel jsem oči a plácl do toho. Horší gól jsem ale snad v životě nedal.“

A jaké další hokejové obraty MF DNES vybrala?

Tenhle se neuskutečnil v závěrečných sekundách. Vlastně to nakonec nebylo žádné drama. Odehrál se na turnaji, k němuž se váže nespočet příhod a mýtů.

Na olympiádě 1998 v Naganu se Češi ve čtvrtfinále střetli s Američany, kteří s nimi zpočátku řádně cvičili. Přetíženou obranu držel jen fenomenální Hašek. „Nebýt Dominika, mohlo být už po první třetině rozhodnuto,“ líčil centr Jiří Dopita.

Za stavu 0:1 odkráčeli opaření Češi do kabin, kde se bez pozornosti kamer odehrál významný zlom, který převrátil celý vývoj zápasu a vlastně i celého turnaje století. Po návratu na led se k životnímu partu v reprezentaci rozehrál Jaromír Jágr, s kolegy triumfoval 4:1.

Traduje se, že skleslý tým rozproudila promluva kapitána Růžičky. Vykládal v ní, jak mu syn doma po porážkách roní slzy: „Vládík mi už doma jednou brečel. Chcete, aby brečel znovu?“

„Když si vzal slovo Vláďa Růžička, strhl všechny ostatní,“ říkal Hašek, zatímco Růžička později svůj přínos zlehčoval. „Podle mě to ani velký projev nebyl,“ vykládal. „Něco v tomhle duchu tam bylo. Občas ze mě něco vyleze.“

„Růža rychle vzplane a ještě rychleji se zklidní. Hlavní bylo, že v Naganu tlumil a dával dohromady kluky z NHL a Evropy. Byl perfektní tmelící prvek,“ chválil olympijského vůdce David Moravec.

Právě on se zase postaral o největší obrat ve finále mistrovství světa. Psal se rok 2001. Češi po dvou třetinách prohrávali s důslednými Finy 0:2 a vidina zlatého hattricku se rozplývala v dáli. Dopita s Martinem Procházkou ale natáhli finále do prodloužení.

V něm v 71. minutě rozhodl Moravec, který turnaj už s odstupem let suše glosuje: „To bylo vékáčko.“

Prosím? „Velká klika,“ vysvětloval pro MF DNES někdejší forvard s bujnou hřívou. „Jel jsem sám a hráč za mnou začal zmatkovat, spadl na led jak podťatý a já musel uhnout do strany, protože jsem měl strach, že mi do toho sáhne. A k tomu tam brankář Nurminen hodil vozemboucha, úplně nesmyslně sebou plácl. O to to bylo jednodušší, protože najednou přede mnou byla prázdná branka. A pak už jen nekonečná euforie.“

K hokejové mánii nasměrovalo Česko i čtvrtfinále na mistrovství světa 2005. Reprezentanti v něm po roce opět narazili na Spojené státy. S přibývajícím časem se jim vracely trýznivé vzpomínky, kdy je americký výběr bez hvězd NHL nečekaně vyřadil.

Ve Vídni národní tým dlouho prohrával 0:2. Jágra a spol. nastartovala ke zvratu maličkost.

Americký gólman Rick DiPietro si ve třetí třetině při jednom ze zákroků poškodil masku, kterou museli kustodi opravit. Češi využili chvilku, kdy čapal s vypůjčenou helmou kolegy Conklina.

Židlický snížil, Špaček poté poslal čtvrtfinále do penalt.

Při nich se rozjel v závěrečné sérii kat z pražské O2 areny Andy Roach. Tentokrát ale jeho blafák brankář Vokoun vychytal.

Scénář se neopakoval.

Češi získali světový titul i další díl do kroniky báječných obratů.

Ta je bohatší po středečním vystoupení juniorů, kteří celý příběh mohou ještě pozlatit.