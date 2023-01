ONLINE: Česko - Kanada. Dvacítku čeká v boji o zlato domácí favorit

Čeští mladíci přivezou cenný kov ze šampionátu do dvaceti let poprvé od roku 2005, kdy v utkání o bronz přetlačili Spojené státy americké 3:2 po prodloužení.

Účast v boji o celkové prvenství si zajistili semifinálovou výhrou nad Švédskem. S neoblíbeným soupeřem prohráli na velké akci předchozích třináct vzájemných střetnutí, ale tentokrát byli úspěšní.

„Strašně těžký zápas. Ani v nejhlubším snu by nás nenapadlo, že půjdeme až do finále. Kluci tomu už od kempu dali obrovskou energii a úsilí. Emoce cloumaly se všemi,“ zářil trenér Radim Rulík.

Jeho svěřenci se severským soupeřem dlouho prohrávali. Chvílemi marně hledali recept na propracovaný defenzivní systém, naráželi na spolehlivého brankáře Carla Lindboma.

Čekání na gól ukončil až v čase 59:21 obránce David Jiříček. „Neskutečná úleva, všichni jsme z toho byli hotoví. Připomnělo mi to ránu Karla Rachůnka z roku 2010,“ vybavil si památnou trefu bývalého reprezentanta Jiří Kulich.

Právě on v prodloužení odstartoval nefalšovanou euforii: „Určitě to byla moje životní trefa. Popravdě si ji ani nepamatuji, budu se muset kouknout na záznam. Jsem rád, že jsme to dokázali.“

O zlato zabojuje národní tým s Kanadou, oba celky už se potkaly v základní skupině. Největší favorit nečekaně padl 2:5, klíčovým mužem zápasu byl Tomáš Suchánek, který pochytal šestatřicet střeleckých pokusů.

Výborný výkon musí předvést i nyní, spoluhráči mu věří. „V životě jsem ho neviděl takhle chytat. Má sebevědomí, je skvělý, drží nás celý turnaj,“ chválil českého brankáře Jiříček.

Svěřenci kouče Rulíka se pokusí o další překvapení, pozorně hlídat si musí především elitní útočnou formaci domácího výběru.

K nezastavení je především Connor Bedard, s třiadvaceti body (9+14) v šesti duelech suverénně nejproduktivnější hráč šampionátu. Novou hokejovou hvězdu zdatně doplňují Logan Stankoven (3+8) a Joshua Roy (5+5).

Kanada v semifinále se Spojenými státy americkými rychle prohrávala 0:2, ale nakonec po zdařilém obratu zvítězila 6:2 a před vlastními fanoušky stále živí naději na obhajobu prvenství ze srpnového mistrovství.

„Je to neuvěřitelné, o něčem takovém sním už od dětství. Během turnaje jsme se hodně zlepšili,“ vyprávěl nadšeně gólman Thomas Milic.

„Z toho, co se stalo ve skupině, určitě nemáme radost. Čechům máme co vracet, chceme odplatu,“ přidal se autor vítězného gólu Adam Fantilli.

Velké odhodlání je ale znát také na druhé straně. „Musíme zase zpátky do montérek a šlapat. Jsme pokorní, ale věříme si, že to vyjde,“ prohlásil Kulich.