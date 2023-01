Jiná doba. Český hokej na vrcholu. Když dvacítka získala zlato z MS naposledy

Na mistrovství světa do Moskvy odjížděli čeští junioři jako úřadující šampioni. „V Rusku si na nás dají všichni velký pozor,“ tušil brankář Tomáš Duba koncem roku 2000. „Ale my jedeme obhajovat,“ věřil asistent kouče Pavel Hynek. Mládežnický výběr skutečně uspěl, vyhrál všech sedm zápasů a předváděl dominantní hokej. Byla to poslední finálová účast na dlouhých 22 let.