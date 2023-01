Hrdý Rulík po finále: Kluci mají skvělé rozběhlé kariéry, na ledě nechali všechno

Před začátkem šampionátu vyzýval k opatrnosti, nechtěl svým svěřencům zamotat hlavy vyhlašováním velkých cílů. Ani on sám si zřejmě nepředstavoval, jakého výsledku národní tým dosáhne.

„Šli jsme do toho s obrovskou pokorou. Věděli jsme, že tu budou silné týmy. Chtěli jsme, abychom se den za dnem zlepšovali, posouvali se krok po kroku. A přesně k tomu došlo,“ líčil sedmapadesátiletý kouč pro hokej.cz

Češi nebyli v utkání o celkové prvenství lepší. Během úvodního dějství si vypracovali pár zajímavých možností, ránu Gabriela Szturce zastavila horní tyč. Aktivnější Kanada se ujala vedení gólem v přesilovce.

„A ve druhé třetině měla jasnou převahu. My to měli daleko na střídačku, skoro nic jsme si nevytvořili,“ hodnotil Rulík a vyzdvihl výkon brankáře Tomáše Suchánka, který v těžkých momentech spoluhráče opět podržel.

„Je to úžasný kluk. Zazářil už v Edmontonu (na srpnovém šampionátu), kde jsme ve čtvrtfinále vyřadili Američany. To byla jeho velká zásluha. Ač není draftovaný, má před sebou budoucnost. Má výborně nastavenou hlavu, je pracovitý.“

Skóre 0:2 po čtyřiceti minutách nevypadalo dobře, trenéři proto o přestávce lehce upravili herní plán. A ze střídačky s nadšením sledovali, jak se nezdolní junioři nadechují k dalšímu parádnímu obratu.

„Nesmírně si vážím toho, že jsme to dotáhli do prodloužení. Byl to úžasný zápas a skvělý zážitek pro nás všechny,“ vyprávěl trenér extraligových Pardubic.

Na jeho hodnocení nic nezměnila ani situace ze sedmašedesáté minuty, kdy po zaváhání Jiřího Kulicha v útočném pásmu a přečíslení dvou na jednoho rozjásal zaplněné tribuny útočník Dylan Guenther.

„Tak to v hokeji zkrátka chodí. Jsme rádi, že to bylo se vztyčenou hlavou, se ctí. Kluci nechali na ledě všechno, byli jsme důstojným soupeřem.“

Zatímco nejužitečnější hráč mistrovství Connor Bedard a jeho parťáci. slavili obhajobu prvenství, čeští mladíci byli smutní. S lehkým odstupem času ale hodnotu stříbrných medailí určitě docení.

Hvězdný Connor Bedard s trofejí pro vítěze světového šampionátu.

Vždyť na turnaji dokázali jako jediní přetlačit pozdější vítěze, v semifinále vyzráli na neoblíbené Švédy. Fanoušky u televizních obrazovek bavili pohlednými akcemi, taktickou vyspělostí a obrovským odhodláním.

„V kabině jsme klukům vyjádřili obrovskou gratulaci. Kariéry mají rozběhlé skvěle. Je potřeba, aby si z té zkušenosti vzali jenom dobré věci. A těch bylo moře,“ chválil Rulík, jenž si rovněž zaslouží velké uznání.

K týmu nastoupil v červenci, od té doby odvedl kus práce. Hráče skvěle připravil, nahustil do nich veškeré náležitosti fungujícího systému. Po prvním místě ve skupině je nenechal propadnou euforii, nastavil bojovnou atmosféru.

Národní tým pod jeho vedením dosáhl na juniorském šampionátu nejlepšího výsledku od zlata z roku 2001. A předváděl výkony, na které se bude ještě dlouho vzpomínat.