Zase si od sebe neodpočineme! Finská výprava může táhnout národní tým

Stejný počet, tedy tři, uvolnily na první reprezentační akci sezony také Pardubice, klub z finské ligy ovšem překvapí daleko víc.

Za Ilves v lize a Lize mistrů naskočilo už sedm Čechů, další dva - brankáři Patrik Hamrla a Ondřej Bizoň - na šanci čekají. A tři z nich se dočkali pozvánky do národního týmu.

Jsou jimi útočník Petr Kodýtek, obránce Dominik Mašín a brankář Jakub Málek.

„Je to paráda. Budu se snažit odehrát co nejlepší turnaj,“ má jasno Mašín. „Myslím si, že si oba nominaci zaslouží a jsem rád, že jsme tady ve třech,“ dodal Kodýtek.

Přestože povolání z finské ligy se dočkalo hned sedm českých hráčů a po extralize má v kádru největší zastoupení, delegace z Ilvesu je ojedinělým úkazem.

Navíc nejde o hráče, kteří by byli v nominaci pouze do počtu. Mohou hrát stěžejní roli, nastupovat v klíčových okamžicích zápasu.

Kodýtek přijel na reprezentační sraz jako nejlepší střelec finské soutěže. Ve 21 zápasech nastřílel dvanáct gólů. Našlápnuto měl na ještě lepší čísla, ale v posledních čtyřech duelech se neprosadil.

Proto překvapil, když v rozhovoru s novináři po pondělním tréninku mluvil o složitější aklimatizaci. „Spíš myslím celkově nové prostředí než hokej. Nějaký čas vám zabere, než si zjistíte, kam si třeba zajít nakoupit. Navíc všechny porady máme ve finštině, s tím mám trošku problém. Kluci nám překládají a starají se o nás, ale přepnout do angličtiny a pochopit to, co po mně chtějí, bylo pro mě asi nejtěžší,“ poodkryl.

Petru Kodýtkovi se zatím v novém angažmá daří.

Zato na ledě se mu daří parádně, i přes útlé fyzické parametry (168 centimetrů, 70 kilogramů) se prosazuje v těsných prostorech okolo branky. „Je rozdíl hrát úplně před ní, na masce brankáře, nebo ve slotu dva metry před bránou. Jsem rychlý v malých obloučkách a snažím se být v prostoru, kde góly padají,“ popsal svou efektivitu.

„Furt se snažím být nohama na zemi. Pořád si potřebuju zvykat na styl hokeje, který je jiný než v extralize. Někdy připomíná letecké závody a moc se u nich nepřemýšlí,“ doplnil.

Liga mu sedí, na nové prostředí si rychle zvykl i díky krajanům. Kromě povolaných a čekajících brankářů v záloze dres Ilvesu pravidelně obléká ještě Šimon Stránský, se kterým Kodýtek pravidelně nastupuje.

Kouč Antti Pennanen na Kodýtka sází při přesilovkách i oslabeních, jeho všestrannosti tak může využít také trenér národního týmu Radim Rulík.

V reprezentaci odehrál Kodýtek už 28 zápasů, přesně polovinu má na kontě obránce Mašín.

Také on dostává v klubu hodně prostoru. Přestože platí spíše za defenzivního obránce, k velkému vytížení při oslabeních přidává i čas na přesilovkách. Navíc je s osmi body v sedmnácti zápasech nejproduktivnějším zadákem týmu.

„Od té doby, co se k nám Dominik připojil, patří k nejlepším obráncům. Přesně víme, co od něj dostáváme. Je velmi soutěživý, houževnatý a bojovný, dokáže pozitivně ovlivnit hru, kdykoli je na ledě,“ řekl sportovní ředitel Timo Koskela, když s Mašínem v červnu uzavřel nový roční kontrakt.

Dominik Mašín v dresu Ilvesu rozehrává v zápase finské ligy.

„Vždycky jsem hrál hodně, teď se mi daří. S mým kolegou v obraně hrajeme dobře, od toho se to odvíjí. Tady v reprezentaci je výběr těch nejlepších, takže budu rád za jakoukoliv roli. Jsem šťastný, že tu můžu být,“ pronesl skromně.

Přitom reálně může Mašín pomýšlet při zámořské krizi obránců i na účast na domácím šampionátu v květnu. A ochotu objíždět jakékoliv reprezentační akce během sezony kouč Rulík jistě ocení.

Ten nominací Kodýtka s Mašínem nepřekvapil, zato výběrem brankářů už ano. Kromě Dominika Pavláta z Plzně vsadil také na ještě o dva a půl roku mladšího Málka, jenž si na Karjale zapíše reprezentační debut.

2. místo Ilvesu patří v tabulce finské ligy aktuálně 2. příčka. Nad ním se nechází pouze městský rival Tappara.

Doposud naskočil v národním dresu jen v juniorech, po odchodu ze Vsetína se ale pomalu zapisuje mezi brankářskou špičku finské ligy. O místo jedničky bojuje se Švédem Jonasem Gunnarssonem, mezi gólmany, kteří odchytali alespoň deset zápasů, je v úspěšnosti zákroků celkově šestý.

„Letos dostal silnější pozici a chytá výborně, hraje se mi před ním velmi dobře. Doufám, že v tom bude pokračovat,“ chválí českého brankáře Mašín.

„Kuba je specifický v hlavě, občas má nálady, které by nejradši asi ani on sám nechtěl mít. Když se mu nepovede zápas, je hodně emotivní a druhý den je furt naštvaný. Říkal jsem mu, že když pak druhý den nechytá, není to konec světa. V tomhle si potřebuje hlavu nastavit trochu líp, ale jinak je na dobré cestě a má obrovský potenciál to dotáhnout někam daleko,“ přidává se Kodýtek.

Jakub Málek na prvním tréninku národního týmu v kariéře, na Karjale si odbyde i zápasovou premiéru.

Možná i právě kvůli horším momentům pozvánku do reprezentace teprve jednadvacetiletý Málek nečekal. „Tři týdny před kempem mi volal trenér brankářů Ondra Pavelec, ať si nic neplánuju, že je možnost, že bych mohl jet. Telefonát mě hodně překvapil. Musím říct, že jsem s tím nepočítal, ale moc jsem si to přál,“ přiznal.

Všechny tři těší, že sobotní a nedělní střetnutí proti Finům a Švýcarům odehrají v „domovské“ Nokia Aréně, kde sídlí právě Ilves.

A nebuďte překvapení, pokud vás kterýkoliv z nich svými výkony upoutá. Ve finském Ilvesu totiž reprezentaci roste nezvykle početná a kvalitní česká enkláva.