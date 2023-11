Při prvním tréninku hned v hlavní roli. Buly mohou rozhodovat, tuší Plekanec

Po zhruba 45 minutách kouč Rulík rozdělil tým na obránce a útočníky, polovina ze složených ofenzivních lajn pak zaujala pozice u středového kruhu.

Do něj se postavil Plekanec a házel jeden puk za druhým.

„Dělali jsme buly s klukama, je to procvičování více méně jako všude jinde. Bylo potřeba zapojit i křídla, protože to není jenom o centrech. Kolikrát buly vypadnou na stranu a je potřeba, aby na to kluci reagovali,“ upřesnil.

A byl jste s nácvikem spokojený?

Bylo to super, mně se líbilo, jak kluci perfektně reagovali. Souboje hráli parádně.

Jste ochotný se podělit o svoje finty?

Žádné know-how jsem neměl, je to hodně o zkušenostech, vyzkoušet si různé věci a znát centry, proti kterým na buly chodíte. Není ideální, když hrajete patnáct buly za zápas a pak je vůbec netrénovat.

Libor Zábranský, David Tomášek, Jakub Flek, asistent trenéra Tomáš Plekanec a kouč Radim Rulík na tréninku hokejové reprezentace.

Vás samotného v nácviku vhazování nelimitovaly současné zdravotní potíže?

Dávám si pozor, abych se třeba nepodrazil nebo něco podobného. Z tohohle hlediska to není úplně ideální, ale jinak je to v pohodě.

Mrzí vás vynucený konec a chtěl byste si zase hokej zahrát?

Ani moc ne, abych řekl pravdu. Samozřejmě mě baví hrát hokej, ale snažím se vyvarovat pocitu, kdy by mě svrběly ruce. S koncem kariéry jsem smířený, jsem s tím naprosto v pohodě a když jsem viděl intenzitu, se kterou kluci trénují, tak jsem se divil, že jsem hrál tak dlouho.

Jste rád za tak rychlou trenérskou nabídku?

Asi je to lepší, člověk aspoň nevyskočí z rozjetého vlaku. Pro mě je fantastické, že si mě kluci vybrali a zároveň že jsem v týmu, který byl s juniory tak úspěšný. Je to pro mě neskutečná pocta a pokusím se pomoct, jak jen to půjde.

Navíc jste přeskočil klubové angažmá a jste rovnou v reprezentaci.

Já se jako trenér necítím, spíše se snažím pomoct klukům rozkoukat se. Radim je zkušený trenér, stejně jako ostatní koučové. Pro mě je to skvělá zkušenost.

Rozmýšlel jste se, zda nabídku přijmete?

My jsme byli už od léta domluveni na jakési poloviční spolupráci, ale po konci hráčské kariéry se mě trenéři ptali, jestli bych s nimi jezdil i na turnaje během sezony.

A souhlasil jste.

Pro mě je obrovská pocta, že si mě Radim Rulík s Markem Židlickým vybrali, abych tady mohl být s nimi. Snažím se toho od nich co nejvíc pochytit a zároveň jim pomoct, s čímkoliv budou potřebovat.

Dostanete větší roli než jen nácvik vhazování? Trenér Rulík mluvil třeba o přesilovkách a oslabeních.

Spíš je to o tom, co kluci budou potřebovat, jaké konkrétní postřehy ode mě bude Radim chtít slyšet, vidět a sledovat. Spíš je to z mé strany taková všehochuť.

Jaký bude váš program mezi reprezentačními přestávkami?

Jak jsem říkal, je to spíš na Radimovi a celém reprezentačním týmu, co ode mě budou potřebovat. Ale zatím jsme se o ničem konkrétním nebavili, to přijde v průběhu sezony.